Gasparotti critica il video di Berlusconi dall'ospedale: duro attacco a chi circonda il leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi, ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele, è tornato a mostrarsi in video durante la convention di Forza Italia a Milano. il videomessaggio del leader azzurro, però, non è piaciuto a Roberto Gasparotti, regista storico di Silvio Berlusconi (era dietro la telecamera il 26 gennaio 1994, quando filmò la discesa in campo dell’ex presidente del Consiglio).

Il post su Facebook di Roberto Gasparotti

Il 6 maggio scorso, Roberto Gasparotti ha pubblicato un post su ‘Facebook’ in cui ha duramente criticato il videomessaggio inviato da Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia.

Questo il suo duro attacco: “Vergogna, vergogna usare il Presidente Berlusconi per un video così angoscioso“.

Fonte foto: ANSA Il video di Berlusconi mostrato alla convention di Forza Italia.

L’intervista a Roberto Gasparotti

In un’intervista a ‘La Repubblica’, Roberto Gasparotti ha spiegato così le sue dure parole: “Ci sono rimasto male nel vedere il mio presidente così sofferente. Lui ha sempre trasmesso speranza agli altri. In questo video, mi spiace dirlo, esprime compassione“.

Secondo Gasparotti, “bisognava evitare scientificamente di farlo vedere“. Lo sfogo è proseguito così: “Ma su, un tycoon del suo livello, un uomo geniale che già negli anni Settanta ha costruito le città ecologiche, un politico di grande successo, fatto sedere dietro un tavolino con una bandiera, in un ospedale. Ma a quale scopo?”.

Il regista storico di Berlusconi avrebbe gestito diversamente la situazione: “Forse sarebbe stato meglio trasmettere un filmato con tutti i suoi successi e poi farlo comparire per 3 secondi: ‘Ciao a tutti, mi sto curando, a presto’. Stop. Una registrazione di 21 minuti, in quelle condizioni, non l’avrei fatta mai”.

Poi l’affondo: “Purtroppo la verità è una sola. Forse, farlo vedere in qualsiasi modo, conviene a chi lo circonda. A gente che neppure è capace di portare quattro soldi al partito”.

Cosa ha detto Silvio Berlusconi nel videomessaggio

Nel videomessaggio inviato dall’ospedale San Raffaele alla convention di Forza Italia, Silvio Berlusconi aveva affermato: “Siamo la spina dorsale del governo. Andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere”.

Ancora Berlusconi: “Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del ’94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà”.