Venezia, ennesimo femminicidio: uomo uccide la moglie in casa e poi si toglie la vita

A pochi giorni dalla strage di Vicenza, un nuovo femminicidio sconvolge il Veneto. Due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione questo pomeriggio a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Ne dà notizia l’Ansa. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio.

Omicidio-suicidio nel Veneziano

L’ennesimo femminicidio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, in un’abitazione nel centro di Fossalta di Portogruaro, paese del Veneziano di appena seimila abitanti, in via Roma.

I corpi privi di vita di marito e moglie, Giuseppe Santarosa, 55 anni, e Lorena Puppo, 50, sono stati ritrovati in casa in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro e il magistrato di turno.

Uccide moglie in casa e poi si toglie la vita

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che lavorava come guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie, dipendente di un’impresa di pulizie, soffocandola con un cuscino. Poi si sarebbe tolto la vita tagliandosi la gola con un taglierino.

Fondamentale per la ricostruzione della dinamica della tragedia è stata la testimonianza di una nipote, che avrebbe assistito alla scena e dato poi l’allarme.

Ennesimo femminicidio nel Veneziano, ignoto il movente

Non è ancora chiaro cosa abbia indotto il 55enne ad uccidere la moglie per poi suicidarsi. L’ennesimo femminicidio, due giorni dopo i fatti di Vicenza, dove un 42enne ha ucciso l’attuale compagna e la ex per poi suicidarsi.

I due non hanno mai avuto problemi con la giustizia. E dalle prime informazioni la coppia non avrebbe mai dato segni di dissidi o di violenze.

Gli inquirenti stanno ascoltando parenti e amici per cercare di risalire al movente. Il pm che coordina le indagini ha disposto l’autopsia.