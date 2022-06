Femminicidio a Vicenza, donna uccisa in strada a colpi di pistola: caccia all'ex compagno

L’Italia piange l’ennesima vittima di femminicidio. Questa mattina a Vicenza, intorno alle 9.30, una donna di 42 anni è stata uccisa in mezzo alla strada a colpi di pistola dall’ex compagno, che è poi fuggito dopo essere salito a bordo di un’auto. Partita subito la caccia all’uomo in tutto il Veneto.

Chi è la vittima del femminicidio di Vicenza

La donna assassinata si chiamava Lidia Miljkovic ed era di origini serbe. Era residente ad Altavilla e faceva lavori domestici in alcune villette della zona. Aveva due figli.

Il suo corpo senza vita è stato trovato riverso sull’asfalto a pochi passi dalla sua automobile in via Vigolo, nel quartiere Gogna, area periferica di Vicenza. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Stando a quanto emerso dalle prime notizie, nei confronti del suo omicida, anche lui di nazionalità serba, era stata emessa nel 2019 una ordinanza di divieto di avvicinamento.

Assassino ricercato in tutto il Veneto

L’ex compagno della donna è attualmente ricercato in tutta la provincia di Vicenza e oltre. Al vaglio anche la direttrice della ferrovia vicina e dell’autostrada A4.

Attualmente sono impegnati nella caccia all’uomo gli agenti della Questura di Vicenza, i carabinieri, la polizia ferroviaria e i corpi speciali. Utilizzato anche un elicottero per sorvolare la zona e pattugliare in particolare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico.

Le indagini

Mentre vanno avanti le ricerche dell’assassino, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutti i movimenti della vittima. Secondo le indiscrezioni aveva appena accompagnato a scuola i due figli, ma non è escluso che avesse poi un appuntamento proprio con il suo ex compagno.

Da quanto emerso dai primi rilievi, il killer avrebbe iniziato a sparare quando la donna ancora si trovava all’interno della sua automobile e l’avrebbe poi freddata una volta scesa.

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli investigatori nella zona, si sarebbero sentiti complessivamente cinque o sei spari.

L’ex compagno avrebbe compiuto l’efferato delitto servendosi di una pistola detenuta illegalmente. Oltre all’arma, potrebbe avere con sé anche delle granate: da quanto risulta, dopo aver ucciso la donna avrebbe esploso due ordigni, sulla cui natura sono in corso gli accertamenti.