Venezia, disinnescano ordigno bellico artigianalmente: epilogo tragico, il boato si è udito a km di distanza

Dramma nel Veneziano. A San Stino di Livenza, in via Trentin, una persona ha perso la vita mentre un’altra è rimasta gravemente ferita a causa di una esplosione avvenuta all’interno di una casa. L’incidente si è verificato sabato 27 agosto, nel pomeriggio, intorno alle 17.30.

Muore provando a disinnescare artigianalmente una bomba

A provocare il botto, risultato fatale a una delle due persone presenti nella dimora, è stato un ordigno della Seconda guerra mondiale che è esploso nel corso di un tentativo artigianale di disinnesco.

Secondo quanto riferito da Open, la persona deceduta è Mauro Paladin.

Boato avvertito a km di distanza

In base alle prime ipotesi investigative, l’uomo era un collezionista di residuati bellici. Nell’abitazione sono infatti stati trovati altri ordigni simili a quello esploso. L’incidente ha provocato un poderoso boato che è stato avvertito a km di distanza.

L’intervento dei pompieri e dei carabinieri

Sul luogo della tragedia sono intervenuti per primi i vigili del fuoco: i pompieri arrivati da San Donà e da Motta di Livenza sono entrati all’interno dell’abitazione portando all’esterno il ferito che è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in pronto soccorso.

Niente da fare invece per Paladin che è stato dichiarato morto dal medico del Suem 118. In via Trentin sono giunti anche i carabinieri che ora dovranno procedere con tutti gli accertamenti per chiarire di preciso cosa sia accaduto.

Fonte foto: ANSA

La zona è al momento transennata.