Varese, intossicazione alimentare per 57 turisti per colpa di una lasagna

Una comitiva di 57 turisti spagnoli è stata colpita da intossicazione alimentare dopo aver mangiato lasagne in un ristorante del Varesotto. Volevano inaugurare la loro vacanza in Italia con una specialità tipica della cucina tricolore, ma il loro viaggio è iniziato male soprattutto per alcuni: tutto il gruppo ha manifestato nausea e dissenteria, per 6 di loro è stato necessario l’intervento del personale sanitario, mentre in due sono stati ricoverati in ospedale.

L’episodio

Come ricostruito da Il Giorno, la comitiva proveniente dalla Spagna, formata da uomini e donne di età compresa tra i 64 e gli 84 anni, è atterrata a Malpensa per trascorrere alcuni giorni sulle montagne del Bresciano.

Dopo essere sbarcati in aeroporto, i viaggiatori sono stati portati con un bus turistico in un ristorante nella provincia di Varese per un pranzo nel quale hanno tutti preso lo stesso menu, il cui piatto principale erano le lasagne.

Arrivati nell’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, in Val Camonica, dove avevano prenotato il soggiorno, hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi di intossicazione la sera stessa.

L’emergenza in hotel

Intorno alle 9.30 della mattina dopo i turisti hanno cominciato uno dopo l’altro a chiedere soccorso al personale dell’albergo, che è estraneo alla vicenda e ha provveduto a prestare assistenza a tutta la comitiva in preda a diarrea e vomito.

“Sono arrivati qui e già non si sentivano bene” ha riferito a Brescia Oggi la titolare dell’hotel, Giovanna Gheza. “Noi non abbiamo potuto altro che mettere in campo tutta la nostra professionalità e disponibilità per aiutarli: abbiamo chiamato le ambulanze e le farmacie per reperire tutto il necessario.Abbiamo avuto un grande supporto sanitario”.

I ricoveri

Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, due dei 57 intossicati sono stati ricoverati all’Ospedale di Esine per controlli dovuti a patologie pregresse, ma soltanto uno è ancora in reparto sotto osservazione. Altri 6 turisti hanno avuto bisogno delle cure del personale sanitario e sono rimasti in hotel.

Nel ristorante del Varesotto dove è stato consumato il pranzo sono stati effettuati i dovuti accertamenti da parte degli ispettori dell’Ats e sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Darfo.