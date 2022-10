Escherichia coli, ritirato lotto di fontina DOP. Ritirato per Listeria lotto di prosciutto cotto

Il costante monitoraggio da parte del ministero della Salute di prodotti alimentari ha permesso di identificare nuovi cibi a rischio per possibile contaminazione microbiologica. Ci sono la fontina DOP a rischio Escherichia coli, il prosciutto cotto a rischio Listeria, ma anche altri prodotti ritirati dal mercato per rischio fisico.

Fontina DOP a rischio Escherichia coli

Il lotto di fontina DOP interessato dal ritiro per rischio Escherichia coli è a marchio Pascoli Italiani, prodotto dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina soc. coop. a r.l., e commercializzato da Eurospin Italia SpA. Il lotto in questione porta la sigla C252105286, con data di scadenza 11 novembre 2022.

Il motivo del richiamo evidenziato dal ministero è la possibile presenza di Escherichia coli produttori di shiga tossina (STEC). L’indicazione è di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere una sostituzione o un rimborso.

Fonte foto: Ministero della Salute Il lotto di fontina richiamato dal ministero della Salute

Prosciutto a rischio Listeria

Un altro prodotto ritirato a scopo precauzionale dal ministero della Salute è il Prosciutto Cotto Alta Qualità 150g a marchio Sapor di Cascina, prodotto da Motta S.r.l., e commercializzato da Penny Market s.r.l. Il lotto è identificato dalla sigla 223467, e porta la scadenza del 20 ottobre 2022.

Il motivo del richiamo, sulla scia di altri prodotti, è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Si prega di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro la data di scadenza dello stesso. Si sottolinea nella comunicazione che il richiamo interessa solo il lotto indicato.

Fonte foto: Ministero della Salute Il lotto di prosciutto interessato dal richiamo per rischio Listeria

Mandorle fritte a rischio contaminazione da oggetti metallici

Secondo la nota pubblicata dal ministero della Salute, le Mandorle fritte con zucchero, miele e sale del marchio Sol&Mar, prodotte da Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. e commercializzate da Lidl Stiftung & Co. KG, sono a rischio contaminazione di oggetti metallici estranei. Il codice a barre del prodotto è 4056489256144, mentre i lotti e le rispettive date di scadenza sono:

Lotto, TMC: 1114186, 05/04/2023

Lotto, TMC: 1114407, 02/05/2023

Lotto, TMC: 1114543, 19/05/2023

Anche in questo caso, l’invito per chi avesse acquistato il prodotto è di non consumarlo e riportarlo al punto vendita

per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.