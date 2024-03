Vannacci racconta della fidanzata di colore e della corte a una trans: la confessione a Un giorno da pecora

Roberto Vannacci si confessa a un Giorno da pecora su Rai Radio1: il generale ha rievocato ricordi giovanili e, in particolare, il flirt con una ragazza mulatta e la corte a una trans quando aveva 19 anni.

Roberto Vannacci e la ragazza di colore

Ho avuto una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa, eravamo in Europa ma non entriamo nei particolari. Non era italiana ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo avuto una storiella di un mesetto, e poi l’ho lasciata io. Il motivo? Sono abbastanza pesante…

Così ha risposto Vannacci a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che gli chiedevano se avesse mai avuto una relazione con una donna di colore.

Fonte foto: IPA

Il generale Roberto Vannacci.

Di recente Vannacci è stato querelato da Paola Egonu: la pallavolista si è sentita offesa da alcune affermazioni scritte dal militare nel sul primo libro, “Il mondo al contrario”.

Vannacci e la trans

I conduttori hanno poi chiesto al generale se fosse mai stato corteggiato da un uomo. La risposta:

Corteggiato no, qualche avances l’ho avuta: qualcuno che ammicca o che ti viene vicino in discoteca. Una volta però, quando avevo 19 anni, a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era. […] Si chiamava Valentina.

Vannacci ha ammesso di non essersi accorto della sessualità di Valentina:

Me lo hanno detto. Era quasi irriconoscibile, ma era un transessuale. Ho chiesto conferma e poi sono tornato indietro sul corteggiamento.

Biancavene nera

Il generale Vannacci ha poi espresso il suo pensiero riguardo una tendenza diffusa negli ultimi tempi nel campo dell’intrattenimento, ovvero quella di rivisitare i classici in chiave woke con personaggi bianchi che, per l’occorrenza, diventano neri.

Per quale motivo Biancaneve deve essere nera se chi l’ha inventata l’ha pensata bianca? La diversità è una ricchezza e non discrimina nulla, si dovrebbe esser orgogliosi della propria diversità. Perché si cerca di demolire un sistema cancellando la storia e le tradizioni. […] Si fa confusione tra diversità e discriminazione. La diversità è riconoscere che due cose sono differenti. La discriminazione si muove sul piano della dignità e dei diritti. Se facciamo la Sirenetta nera, facciamo un falso. Le differenze sono ricchezze e ognuno dovrebbe essere orgoglioso della propria diversità.

Vannacci candidato alle Europee

I conduttori hanno poi cercato di spingere il militare a sbottonarsi in merito a una sua eventuale candidatura alle elezioni Europee. Come già avvenuto nei giorni precedenti, Vannacci non si è lasciato sfuggire alcuna rivelazione.

Il generale sostiene di non sapere ancora se si candiderà alle Europee, tantomeno se lo farà con la Lega:

Non ho ancora deciso, sono padrone della mia vita.