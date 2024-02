Vannacci sarebbe sotto inchiesta per truffa e peculato: le 3 accuse nei confronti del generale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il generale Roberto Vannacci sarebbe sotto inchiesta per truffa e peculato: l’indiscrezione è stata lanciata nella mattinata di sabato 24 febbraio dal ‘Corriere della Sera’, che ha chiarito anche quali sarebbero le accuse nei confronti dell’autore del libro ‘Il mondo al contrario’, il cui nome, nelle ultime settimane, è emerso anche come possibile candidato alle prossime elezioni Europee.

L’ispezione ministeriale su Vannacci

Per ordine dello Stato maggiore della Difesa, si legge sul ‘Corriere della Sera’, è stata effettuata un’ispezione ministeriale, riguardante il periodo in cui il generale Roberto Vannacci ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca.

Vannacci ha ricoperto l’incarico di Rappresentante della Difesa in Russia dal 7 febbraio del 2021 al 18 maggio 2022, quando Mosca ha decretato l’espulsione di 24 diplomatici ed esperti militari italiani in risposta a un’analoga mossa del governo allora guidato da Mario Draghi, che aveva deciso di mandare via dall’Italia trenta fedelissimi di Vladimir Putin.

Fonte foto: ANSA

Roberto Vannacci è l’autore del libro ‘Il mondo al contrario’. La pubblicazione del volume ha scatenato numerose polemiche legate a quanto dichiarato dal generale nel libro stesso.

Le verifiche sul generale Vannacci

Le verifiche sono durante 10 giorni (dal 20 novembre al 1 dicembre 2023) e riguardano, come sempre avviene in questi casi, “la gestione amministrativa dell’ultimo quinquennio”, dunque anche gli altri militari che sono stati in Russia.

Le verifiche sono state effettuate esaminando i documenti contabili, le e-mail, le attestazioni di servizio, ma anche interrogando il personale che si trova attualmente presso la rappresentanza italiana.

Le accuse nei confronti di Roberto Vannacci

L’ispezione ministeriale condotta su Roberto Vannacci si sarebbe chiusa con almeno 3 contestazioni nei confronti del generale: indennità di servizio per i familiari che sarebbero state percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che, in realtà, non sarebbero stati organizzati.

La relazione sull’ispezione ministeriale sarebbe stata già trasmessa alla Magistratura e la Procura militare starebbe ora procedendo per peculato e truffa.

L’informativa finale, come è stato riportato dal ‘Corriere della Sera’, avrebbe evidenziato “criticità, anomalie e danni erariali nelle autocertificazioni e richieste di rimborso depositate”, che secondo gli ispettori, “devono essere valutate dall’autorità giudiziaria”.