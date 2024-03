Roberto Vannacci gela Salvini e Lega prima delle elezioni Europee: "Per arruolare il generale ci vuole altro"

Salvini vorrebbe candidare nella Lega Roberto Vannacci per le elezioni Europee, ma il generale non scioglie la riserva. Intervistato da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, Vannacci ha lasciato sì intendere la possibilità della sua candidatura. Con chi, però, al momento non lo dice.

Europee, il messaggio di Vannacci a Salvini

Vannacci europarlamentare con la Lega: sembrava cosa fatta e invece il generale prende tempo. Le sue intenzioni verranno svelate solo all’ultimo momento:

Matteo Salvini dice che io faccio paura? Non commento le espressioni di altre persone. Se mi sta arruolando? Per arruolare Roberto Vannacci ci vuole ben altro, sono io che scelgo cosa fare della mia vita, sono padrone del mio destino. Apprezzo le parole di Salvini, la vicinanza e l’offerta che mi fa, perché riconosce in me delle qualità. Quando verranno presentate le liste qualche giorno prima si saprà.

Fonte foto: IPA

Il generale Roberto Vannacci.

Il partito di Vannacci

Nelle ultime settimane si è parlato di un eventuale partito di Roberto Vannacci, con collocazione nell’area moderata. I sondaggisti hanno fatto simulazioni e molti fan hanno invitato il generale a dare concretezza all’idea.

All’intervistatore che gli domandava se avrebbe effettivamente fondato un proprio partito, Vannacci ha risposto in questi termini:

Sarebbe una cosa bella, è come andare in battaglia con la propria legione, però bisogna anche conoscere il campo di battaglia e bisogna conoscere i propri legionari.

Vannacci accusato di istigazione all’odio razziale

Recentemente il generale ha avuto una serie di inciampi: prima la sospensione con paga dimezzata per l’inchiesta per peculato e truffa per alcune spese durante il suo servizio a Mosca

Poi la denuncia per istigazione all’odio razziale per alcune frasi contenute nel suo libro Il mondo al contrario. Vannacci respinge con forza i motivi alla base della querela:

L’accusa di istigazione all’odio è totalmente infondata, mi fa rabbrividire.

Il libro del generale Roberto Vannacci è acquistabile anche su Amazon

Gli omosessuali

Il generale ha poi parlato degli omosessuali, altro tema caldo del suo libro, e ha raccontato di essere andato con la moglie in un locale gay a Roma tempo fa:

Non c’è niente di male. Ognuno fa quello che vuole della propria vita. È l’ostentazione quello che dà fastidio. […] Avevamo una ragazza alla pari olandese e una sera ci ha invitato a prendere un aperitivo in quel piccolo quartierino che è rinomato a tutti i romani per essere frequentato da persone non eterosessuali. Abbiamo passato una serata tranquilla. E comunque io non istigo nessuno all’odio. Dire che una persona è normale significa solo che rientra in una norma. Mi dicono che sono diventato addirittura un’icona gay. Nulla di male ma i miei gusti sono diversi.

Vannacci filoputiniano?

Il generale ha infine respinto ogni accusa di filoputinismo:

Non sono filoputiniano, nella maniera più assoluta, anche questa è una farloccheria che è stata messa in giro solo perché nel mio libro descrivo alcuni aspetti della società russa che ho constatato vivendo in Russia.