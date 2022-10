Valle d'Aosta, scarica di sassi provocata dagli stambecchi: 12 persone bloccate, ci sono feriti gravi

A Gressoney (Valle d’Aosta), comune italiano ai piedi del Monte Rosa di poco meno di mille abitanti, sono rimaste intrappolate sotto al rifugio Gabiet dodici persone dopo una scarica di sassi provocata, probabilmente, dal passaggio di alcuni stambecchi.

I feriti trasferiti in ospedale

Delle persone coinvolte, quattro sono state ferite e trasportate in elicottero in ospedale. Due sono in condizioni serie, con un politrauma, gli altri due, secondo i primi accertamenti dei medici del Parini di Aosta, pare che abbiano riportato ferite più lievi.

L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 di sabato 22 ottobre. Ad intervenire sul posto il soccorso alpino valdostano che ha raggiunto la comitiva di italiani rimasta bloccata dalla caduta dei sassi.

Fonte foto: ANSA Soccorsi in azione

I soccorsi

Le prime persone ad essere state recuperate sono stati i feriti più gravi che avevano bisogno di essere curati in ospedale. Dopodiché le squadre di soccorso, aiutate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, hanno accompagnato a valle gli altri otto individui intrappolati.

L’incidente è avvenuto a circa 2000 metri di quota

Quando c’è stata la scarica di sassi, la comitiva si trovava a quota 2000 metri.

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, la caduta delle pietre cascate sarebbe stata provocata dal transito di alcuni animali in quota, in particolare si tratterebbe di stambecchi.