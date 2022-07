Vaccini anti Covid, a rischio oltre 3 milioni di dosi: ecco quando scadono

Si è passati dallo sperare che i vaccini fossero rapidamente distribuiti per risolvere l’emergenza pandemica dettata dal Covid, al rischio di farli scadere. A luglio infatti scadranno 120mila dosi di vaccino mentre entro la fine di agosto ne andranno in scadenza altre 3 milioni e 117mila.

Il dato è stato reso noto dal sito dell’Unità di completamento della campagna vaccinale, la struttura guidata dal generale Tommaso Petroni che è subentrato al commissario Francesco Figliuolo al termine dell’emergenza.

I vaccini donati ai Paesi più poveri

Sono invece 53,5 milioni le dosi complessive donate dall’Italia ai Paesi a medio e basso reddito e con bassa immunizzazione.

Nel dettaglio, ai Paesi Covax sono state date 14,4 milioni di dosi di Astrazeneca, 25,7 milioni di Johnson & Johnson, quasi 2 milioni di dosi di Moderna e 7,3 di Pfizer. Altre 4,1 milioni di dosi sono invece state offerte attraverso accordi bilaterali: 3,6 di Astrazeneca a Tunisia, Libia, Rwanda e Cambogia e 500mila dosi di Pfizer in Zambia.

Mise: 22 milioni per vaccini anti-Covid

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha autorizzato un accordo di programma presentato dall’azienda chimico-farmaceutica Biomedica Foscama che mira ad allargare la capacità produttiva di vaccini anti-Covid nel sito di Ferentino (Frosinone).

Si tratta di un piano di sviluppo industriale, chiamato “SI-VAX 4.0”, che prevede l’installazione – fa sapere una nota diffusa dal Mise – di una nuova linea di preparazione, infialamento e packaging di vaccini anti SARS-COV-2 da realizzare all’interno del Laboratorio Biosicurezza di Livello 2 (BSL2).

L’investimento ha il fine di avviare la produzione di fiale monouso e flaconi mono e pluridose contenenti il vaccino anti-Covid a base mRNA o a base di Adenovirus. Le risorse per finanziare l’intervento sono pari a 22,6 milioni di euro e il ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 17,9 milioni che consentiranno di aumentare l’occupazione con 80 nuovi posti di lavoro.

Le parole di Giancarlo Giorgetti

“Procede nella giusta direzione il programma di investimento promosso dal Mise per sostenere, attraverso i finanziamenti agevolati previsti dai contratti di sviluppo, aziende dell’industria farmaceutica che si impegnano a sviluppare sul territorio nazionale progetti in grado di aumentare la capacità di produzione di vaccini anti-Covid in Italia”, ha dichiarato Giorgetti.