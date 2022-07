Quarta dose agli Over 60, ma non per tutti: chi deve evitarla e perché, lo spiega l'immunologa Antonella Viola

Emergenza Covid, ma chi deve fare la quarta dose? Con l’aumento notevole dei contagi il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema), si sono espresse sul secondo richiamo di vaccini anti-Covid, che per la maggior parte delle persone interessate rappresenta la quarta dose. Dopo l’ok anche dell’Aifa, il Ministero della Salute ha rilasciato una circolare, insieme all’Istituto superiore di sanità, che prevede l’inizio della somministrazione della quarta dose da mercoledì 13 luglio per tutti gli Over 60 e i fragili di ogni età. Secondo Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, ci sono delle eccezioni.

Chi può evitare di fare la quarta dose

In un tweet, l’immunologa Antonella Viola ha spiegato chi possa evitare di farsi somministrare la quarta dose.

Secondo l’esperta, chi ha ricevuto le canoniche 3 dosi, e ha poi avuto il Covid, può evitare di farsi vaccinare di nuovo.

In sostanza, la positività successiva alle 3 dosi vale come la quarta vaccinazione.

Non è meglio aspettare il nuovo vaccino

Ma nel suo tweet, la Viola aggiunge un’informazione ulteriore.

A quanti le chiedono se abbia più senso aspettare comunque la nuova versione del vaccino, dedicata alla variante Omicron 5, l’immunologa ha risposto negativamente: “Non è detto che (il nuovo vaccino, ndr) sia migliore, i dati non ci sono). Ecco il tweet:

Le domande che mi state facendo tutti:

1) ho fatto le 3 dosi e poi ho avuto il Covid: devo fare la quarta dose? NO (sono già 4)

2) meglio aspettare il vaccino nuovo? NO (non è detto che sia migliore, i dati non ci sono) — antonella viola (@antonellaviol17) July 12, 2022

In sostanza, è meglio che gli Over 60 si vaccinino da subito.

Dopo quanti mesi ricevere la quarta dose

Ma quando è meglio ricevere la quarta dose?

Secondo quanto indicato da Ema ed Ecdc, deve essere somministrata “almeno 4 mesi dopo” l’ultima dose ricevuta.

La raccomandazione si rafforza per coloro che hanno ricevuto la precedente dose oltre 6 mesi fa.

Sul tema della quarantena, nel frattempo, si sono espressi vari esperti come l’infettivologo Matteo Bassetti e il virologo Fabrizio Pregliasco.