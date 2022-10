Uomo veglia per una settimana la madre morta: la scoperta dopo la segnalazione dei vicini

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Agghiacciante scoperta nella mattinata del 20 ottobre, a Lanciano.

In seguito a una segnalazione, la Polizia è entrata nell’appartamento di un uomo, trovando il corpo senza vita della madre, morta ormai da diversi giorni.

Una settimana di veglia

Sonia Martelli, una signora di 93 anni di origine straniera (originaria del Belgio), vedova di un artista locale, Vittorio Martelli, è probabilmente morta improvvisamente per un malore all’incirca una settimana fa.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona del ritrovamento

Il marito, scultore e pittore originario di Lanciano, autore nel 1963 del monumento che ricorda il sacrificio dei Martiri Ottobrini, era scomparso nel 2010, lasciando la donna sola con il figlio.

L’uomo, un 61enne affetto da problemi psichici, secondo quanto riportato da ChietiToday avrebbe vegliato per giorni il cadavere della madre, nascondendolo sotto al letto, senza dire niente a nessuno.

La segnalazione dei vicini

Il 61enne viveva insieme all’anziana madre, donna dalle origini nobili, in un appartamento del centro storico, in uno dei vicoli che si snodano lungo Corso Roma.

Nella giornata di mercoledì i vicini, probabilmente allertati dall’odore che proveniva dall’appartamento, o dal fatto che, non vedendo la signora da qualche giorno, non avessero ottenuto risposte soddisfacenti dal figlio, hanno avvertito le Forze dell’Ordine.

Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è giunta anche l’ambulanza, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti sulla morte della donna

Secondo i primi accertamenti effettuati dal medico legale il decesso, avvenuto per cause naturali, risalirebbe ad almeno 7 giorni precedenti il ritrovamento.

Il pm della Procura di Lanciano, Serena Rossi, ha in ogni caso disposto l’autopsia, così da poter definire le cause e i tempi che hanno portato alla morte dell’anziana donna.

La donna era conosciuta un città. Venne anche intervistata da AbruzzoLive.tv nel 2013, in occasione dello spostamento del monumento realizzato dal defunto marito.