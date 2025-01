Matteo Salvini smentito dai numeri sugli incidenti a Capodanno, Renzi all'attacco: "Bugiardo, sfrutta i morti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini loda il nuovo Codice della Strada, affermando che ha consentito una riduzione dei morti e degli incidenti a Capodanno. Tuttavia, l’Associazione Sostenitori della Polizia Stradale ha contestato i dati, affermando che la mortalità è rimasta stabile rispetto al 2023. Ad accusare Salvini è anche Matteo Renzi, che imputa al ministro la diffusione di fake news per giustificare il Codice.

I dati di Matteo Salvini sugli incidenti a Capodanno

In un video Matteo Salvini aveva elogiato i risultati prodotti dal nuovo Codice della Strada, grazie al quale, dalla sua entrata in vigore a metà dicembre, i morti sarebbero “diminuiti del 25% e gli incidenti del 21%” a Capodanno.

I dati ufficiali segnalano 429 incidenti e 240 feriti, rispetto ai 482 incidenti e 305 feriti dell’anno precedente. Tuttavia, le vittime sono rimaste quasi invariate, passando da 10 a 9.

Salvini ha sottolineato come il Codice sia stato “oggetto di una campagna di falsità senza precedenti, ma i primissimi dati sono confortanti e smentiscono molti detrattori”.

La contestazione dell’Asaps

I dati commentati con soddisfazione da Salvini sono stati però contraddetti dall’analisi condotta dall’Associazione sostenitori Polizia stradale (Asaps).

Secondo il presidente Giordano Biserni, gli incidenti mortali sulle strade italiane non hanno infatti registrato un calo significativo dopo l’introduzione delle modifiche al Codice della Strada.

Mentre Salvini ha parlato di “50 vittime a fronte di 67 dell’anno precedente” nel periodo 14-18 dicembre, Biserni ha sottolineato che i numeri presentati dal ministro si riferiscono esclusivamente agli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, che rappresentano solo il 34% degli incidenti con lesioni, mentre il restante 66% viene rilevato dalle Polizie Municipali.

Secondo l’Asaps, quindi, il numero delle vittime è stato di almeno 111, più del doppio rispetto ai dati forniti da Salvini, dato sostanzialmente simile a quello del 2023 per lo stesso periodo.

L’attacco di Matteo Renzi a Matteo Salvini

Dello stesso avviso è Matteo Renzi, che senza mezzi termini ha definito Matteo Salvini un “bugiardo” su X, contestando le sue affermazioni riguardo al nuovo Codice della Strada.

“È diminuita la vendita di vino in modo clamoroso ma non sono diminuiti i morti sulle strade” ha evidenziato Renzi. “Matteo Salvini è un demagogo bugiardo, Giorgia Meloni un’abile influencer”.

Il leader di Italia Viva, come l’Asaps, ha sottolineato che i dati del ministro non includono gli incidenti rilevati dalla polizia municipale, e ha accusato Salvini di fare propaganda, utilizzando le tragedie stradali per “giustificare il Codice” in una “operazione meschina”.