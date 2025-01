Donna gatto morta in hotel, addio a Jocelyn Wildenstein: quanto ha speso in chirurgia estetica "Catwoman"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Jocelyn Wildenstein, conosciuta come la donna gatto o Catwoman per i numerosi interventi di chirurgia estetica che l’hanno resa somigliante al celebre felino, è morta in un hotel di Parigi all’età di 84 anni. Per le operazioni, in tutta la sua vita, avrebbe speso ben 2 milioni di sterline.

L’annuncio della morte di Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein è morta “serenamente nel sonno” nel tardo pomeriggio del 31 dicembre nella suite di un hotel a Parigi usata come residenza temporanea assieme al compagno Lloyd Klein. A renderlo noto, con una nota in lingua inglese inviata all’agenzia di stampa francese Afp, è stato lo stesso Klein, designer di moda con cui faceva coppia dal 2003.

“È con il cuore pesante e con grande tristezza che il signor Lloyd Klein annuncia la morte inaspettata della sua amata fidanzata e compagna di lunga data, Jocelyne Wildenstein”, si legge nella nota.

Fonte foto: IPA

Jocelyn Wildenstein col suo compagno Lloyd Klein, che ne ha annunciato pubblicamente il decesso.

Perché Jocelyn Wildenstein era nota come la donna gatto

Jocelyn Wildenstein nacque nel 1940 a Losanna, in Svizzera. Il suo vero nome è nata Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, ma sui media inglesi veniva chiamata Jocelyn o Jocelyne Wildenstein, dopo il matrimonio con il mercante d’arte Alec Wildenstein.

La coppia, che ha avuto anche due figli, Diane e Alec jr, si separò nel 1997 con un divorzio che fece scalpore in tutto il mondo e che si concluse due anni dopo.

Il soprannome donna gatto o Catwoman è dovuto ai numerosi interventi di chirurgia estetica sul viso e sul corpo a cui la donna si è sottoposta per assumere sempre più le sembianze di un felino.

La passione per i felini sarebbe nata proprio durante l’unione con Alec Wildenstein, Quest’ultimo, però, ha raccontato a Vanity Fair: “Lei era pazza. Scoprivo le operazioni chirurgiche sempre per ultimo. Pensava di poter sistemare il suo viso come un mobile. La pelle non funziona così. Ma non voleva ascoltarmi”.

Quanto ha speso in chirurgia estetica la donna gatto

Stando a quanto reso noto dal Daily Mail, Jocelyn Wildenstein avrebbe speso la maxi cifra di 2 milioni di sterline (al cambio attuale pari a circa 2.411.000 di euro), nell’arco della sua vita, per gli interventi chirurgici.