Uomo ucciso a coltellate a Mascalucia vicino Catania durante una festa di compleanno: l'assassino è un parente

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate durante una festa di compleanno in un villino di Mascalucia, in provincia di Catania. La tragedia è avvenuta al culmine di una lite familiare. L’uomo è morto durante la corsa in ambulanza verso il Policlinico del capoluogo.

Coltellate alla festa di compleanno: un morto a Mascalucia

Il presunto assassino sarebbe un 60enne, parente della vittima. Secondo la ricostruzione, a un certo punto della festicciola, i due uomini avrebbero avuto un acceso diverbio nato da un banale litigio.

La situazione sarebbe presto degenerata e il più anziano sarebbe andato a prendere il coltello con il quale avrebbe ferito mortalmente l’altro.

Mascalucia è un comune di oltre 30mila abitanti della città metropolitana di Catania, in Sicilia. Il dramma si è consumato in una villetta di via Pablo Picasso.

Il numero unico delle emergenze è stato chiamato dai familiari che hanno assistito all’aggressione e all’agonia del parente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, partiti dalla stazione locale e dal vicino comune di Gravina di Catania. I carabinieri hanno ascoltato i familiari, sia nella villetta che in ospedale.

Il 60enne è stato fermato e portato in caserma per essere ascoltato nel corso di un lungo interrogatorio. I militari hanno proceduto a informare il magistrato di turno. Sono in corso le indagini per ricostruire i dettagli dell’omicidio.

Indaga anche la Scientifica

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazione Scientifica del comando provinciale dell’Arma. I rilievi sono stati effettuati sulla scena del crimine, il cortiletto della villetta.

Un altro omicidio in famiglia a Mascalucia

Il comune di Mascalucia qualche tempo fa ha ricevuto l’attenzione dei media anche per un altro omicidio in famiglia, anch’esso avvenuto a colpi di coltello.

Il 13 giugno 2022 la piccola Elena Del Pozzo, una bambina di soli 5 anni, venne assassinata dalla mamma Martina Patti. Dopo il delitto, la giovane donna seppellì il corpicino in un campo abbandonato vicino casa. L’infanticidio scosse profondamente la comunità di Mascalucia e tutta l’Italia.