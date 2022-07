Omicidio Elena De Pozzo, parla l'uomo che frequentava Martina Patti: la verità sul loro rapporto

“Un incubo”. Così il giovane, che poche settimane fa aveva iniziato una frequentazione con Martina Patti, definisce la vicenda dell’omicidio della piccola Elena Del Pozzo. Omicidio perpetrato dalla stessa madre, rea confessa. La tragedia si è consumata il 13 giugno scorso a Mascalucia, nel Catanese, ed è finita con la morte atroce della bimba e con l’arresto della Patti.

“Martina Patti ossessionata da Alessandro Del Pozzo”

Come spiegato dai parenti nel corso degli interrogatori, il volto del ragazzo era finito a sua insaputa nei battibecchi tra Martina e l’ex compagno Alessandro Del Pozzo (il padre di Elena), che spesso avevano litigato per la contesa della figlia.

“Era ossessionata da Alessandro, voleva avere il monopolio di mio figlio”, ha dichiarato la nonna paterna di Elena. “Ha mostrato a nostra figlia una fotografia mia insieme alla mia fidanzata ed Elena si è arrabbiata”, ha aggiunto Alessandro del Pozzo.

La testimonianza del ragazzo che ha frequentato Martina Patti

Il giovane che ha frequentato Martina di recente ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la donna rea confessa, parlando ai microfoni di Quarto Grado (Rete Quattro). L’uomo ha precisato che la conoscenza con la Patti in realtà era solo nella fase embrionale. Con la donna, ha assicurato il giovane, si era visto solo in compagnia di amici. Insomma, mai c’è stata un’uscita in ‘solitaria’.

“Ho frequentato Martina solo per un mese e mezzo”, ha narrato. “Tra impegni lavorativi, studio e personali, ci siamo incontrati al massimo cinque o sei volte e in compagnia di amici” ha ribadito. Quindi ha precisato: “L’appellativo compagno mi sembra eccessivo e inappropriato”.

“Questa tragedia mi ha stravolto”

“Questa tragedia mi ha stravolto, nemmeno in un incubo avrei pensato a una cosa del genere”, ha proseguito il giovane, che è rimasto sconvolto da quel che è avvenuto. Inoltre ha sottolineato di aver sempre dato piena collaborazione agli inquirenti per fare chiarezza sui fatti.

“Resta solo un immenso dolore per la perdita di una bambina innocente, non ci sono parole per descrivere lo sgomento che tutti stiamo vivendo in questi giorni. Non c’è un senso in quello che è successo, è una cosa contro natura”, ha concluso.