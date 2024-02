Ragazza 16enne accoltellata al viso a Ravanusa durante il Carnevale da un'altra minorenne: 35 punti di sutura

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una ragazzina di 16 anni è stata accoltellato al viso, alla schiena e a una spalla durante i festeggiamenti del Carnevale a Ravanusa, in provincia di Agrigento. I medici hanno dovuto applicarle 35 punti di sutura per chiudere le ferite.

Ragazza sfregiata a Ravanusa

La giovane è residente nel vicino comune di Campobello di Licata e si era recata a Ravanusa insieme a un’amica per assistere alla festa in strada in occasione del martedì grasso del 13 febbraio.

Secondo la ricostruzione, l’amica avrebbe avuto un litigio con una minorenne del luogo. Le cose sarebbero degenerate e la 16enne sarebbe intervenuta per mettere in salvo l’amica, rimanendo vittima dell’aggressione a colpi di coltello.

Ravanusa è un comune di poco più di 10mila abitanti della provincia di Agrigento. L’aggressione è avvenuta in via della Grotta.

La coetanea armata di coltello ha poi lasciato la sua vittima sanguinante a terra. I soccorsi sono stati chiamati dall’amica.

Il posto è stato raggiunto da un’ambulanza del 118, che ha portato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

I medici hanno constatato che le ferite erano sì estese, ma fortunatamente poco profonde. Il danno maggiore è al volto, sfregiato dal naso al sopracciglio. Le ferite alla spalla e alla schiena sono di minore entità. Dopo 10 ore di osservazione, la ragazza è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Indagini in corso

I carabinieri hanno aperto le indagini per identificare l’amica della 16enne. Indagini in corso anche per identificare l’autrice dell’aggressione. Sulla sua testa pende l’accusa di lesioni personali aggravate.

Capo d’accusa che potrebbe essere aggravato ulteriormente dal fatto che l’accoltellamento sarebbe avvenuto per futili motivi.

L’area nella quale è avvenuto l’attacco è interamente coperta da telecamere di videosorveglianza. Gli investigatori sarebbero già a buon punto per risalire all’identità della giovane accoltellatrice.

Aggressione a Favara

Solo pochi giorni prima, nel vicino comune di Favara, un’altra minorenne si era resa protagonista di un fatto simile.

La ragazzina cercava di studiare, ma il fratello faceva rumore giocando ai videogiochi. La ragazza ha dunque preso un coltello dalla cucina e ha ferito il fratello colpendolo fra cuore e polmone e facendolo finire in rianimazione in gravissime condizioni.

Ma la cronaca degli ultimi tempi riporta purtroppo diversi episodi in cui giovanissimi armati di coltello si rendono protagonisti di aggressioni. Recentemente, a Terzigno (Napoli) un 15enne ha accoltellato un ragazzo di 16 anni.

E a Roma in zona Pigneto un 15enne è stato accoltellato da un ragazzo di qualche anno più grande.