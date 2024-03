Uomo trovato morto in strada a Castelletto a Genova: cadavere ricoperto di lividi, allarme di un passante

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giallo a Genova, dove nel quartiere Castelletto un uomo è stato trovato morto in strada. Alcuni passanti si sono imbattuti nel corpo riverso a terra apparentemente privo di sensi e hanno chiamato i soccorsi. L’uomo di mezza età aveva alcuni lividi sul corpo. Nessuna ipotesi viene esclusa.

Uomo trovato morto a Genova in zona Castelletto

Il corpo è stato trovato poco dopo le 21:30 di domenica 3 marzo. I passanti hanno inizialmente cercato di rianimare la persona accasciata terra. Non riuscendoci in alcun modo, hanno fatto partire una chiamata al numero unico delle emergenze.

All’incrocio fra via Lorenzo Costa e via Oberto Cancelliere sono giunte l’ambulanza 827 della Squadra Emergenza e l’automedica Golf 4. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, che però era già deceduto.

Il posto è stato raggiunto anche da alcuni agenti della polizia locale e della polizia di Stato, con la Scientifica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malore con esito fatale.

Castelletto è un quartiere residenziale di Genova che conta poco meno di 30.000 abitanti. È situato sulle alture che sovrastano il centro storico del capoluogo ligure.

Ematomi sul corpo della vittima

Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno. Da un primo esame sono state escluse ferite compatibili con un’aggressione o con un investimento tuttavia, data la presenza di diversi ematomi sul corpo della vittima, sono stati avviati gli accertamenti del caso per chiarire le circostanze del decesso.

In particolare, come rende noto Primo Canale, il corpo presenterebbe varie contusioni ed un grosso ematoma sul torace.

Dopo le 23:00 le forze dell’ordine sono riuscite a raggiungere i familiari dell’uomo deceduto. Dopo il colloquio con i congiunti è stato accertato che la vittima, un genovese, era da tempo molto malata. Spetterà adesso al magistrato valutare se disporre o meno l’autopsia.

Donna investita a Genova

Nella stessa serata di domenica 4 marzo, a Genova le ambulanze e le forze dell’ordine sono intervenute anche per una donna di circa 70 anni, morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Archimede nel quartiere San Fruttuoso.