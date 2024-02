Perde dito della mano urtato dal treno in corsa alla stazione Genova Principe: incidente avvenuto in galleria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 30 anni ha perso il dito di una mano dopo essere stato urtato da un treno in corsa alla stazione Genova Principe.

Cosa è successo alla stazione Genova Principe

L’incidente che è costato la perdita di un dito di una mano al trentenne è avvenuto attorno alle ore 23,45 di domenica 25 febbraio, in una galleria nei pressi della stazione di Genova Principe.

Il ragazzo, come riportato da ‘Genova Today’, vagava sui binari per ragioni ancora da chiarire quando è stato notato dal conducente di un treno in transito, che ha frenato la sua corsa fino quasi a fermarsi, senza però riuscire a evitare l’impatto.

I soccorsi e l’amputazione del dito di una mano

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde. Il trentenne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.

La vittima ha riportato l’amputazione del dito di una mano.

Il precedente incidente a Genova

Quello che ha visto protagonista il ragazzo di 30 anni alla stazione di Genova Principe è il secondo incidente ferroviario avvenuto nella città ligure nella giornata di domenica 25 febbraio.

Nel tardo pomeriggio, a Rivarolo, nella stazione della metropolitana di Brin, una donna è caduta sui binari ed è stata travolta dal treno.

Sul posto sono intervenuti l’automedica Golf 4 e i volontari del Soccorso Fiumara con l’ambulanza 717, che hanno provveduto a stabilizzare e intubare la vittima, che ha riportato un grave trauma alla gamba destra. La donna è stata trasportata in codice rosso e in condizioni molto serie all’ospedale San Martino, mentre il conducente del treno, sotto shock, è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi, accompagnato sempre dai volontari del Soccorso Fiumara con l’ambulanza 711. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia per chiarire la dinamica dell’accaduto.