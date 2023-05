Uomo trovato in fin di vita sulla Darsena Nuova di Livorno: mistero sull'incidente, possibile aggressione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

È giallo sull’uomo ritrovato in fin di vita sulla Darsena Nuova a Livorno nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 maggio 2023. L’uomo, un toscano di circa 50 anni, è stato trovato in una pozza di sangue poco dopo le 3 del mattino sugli scali Novi Lena, nel quartiere di Borgo Cappuccini.

Uomo trovato in fin di vita

A trovare l’uomo agonizzante sono stati dei passanti che hanno notato la sagoma del 50enne lungo la banchina degli scali Novi Lena. L’uomo, secondo quanto emerge, aveva passato la notte tra i locali della zona e poco dopo le 3 si era allontanato.

Alle 3.30 circa è giunta la segnalazione al numero unico per le emergenze che è accorsa sul posto. L’uomo è stato rivenuto supino e con la testa ricoperta di sangue. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che lo hanno stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale. Le condizioni sono critiche.

Giallo sull’incidente

Sul posto, oltre il personale medico che ha soccorso il 50enne, anche i carabinieri del nucleo operativo e la scientifica per avviare i rilievi del caso. Ma resta il giallo su quanto sia successo.

Gli uomini dell’arma non escludono nessuna pista, dall’incidente fortuito alla possibile aggressione. A dare un quadro un po’ più chiaro di quanto successo ci penseranno di certo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che i carabinieri hanno già sequestrato.

I filmati, infatti, permetteranno di ricostruire l’accaduto anche grazie alle testimonianze di molte persone ascoltate nella notte in caserma. La pista della lite conclusasi con l’aggressione sarebbe quella più probabile.

Le condizioni dell’uomo

Come detto, l’uomo ritrovato in una pozza di sangue è stato trasferito con urgenza in ospedale dove era stata allertata la shock room. Dopo i primi esami del caso, il 50enne è stato trasferito in rianimazione e le sue condizioni sono state valutate gravissime e critiche.

L’uomo, ancora in pericolo di vita, avrebbe riportato una profonda ferita alla testa che gli ha provocato una copiosa emorragia. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che la ferita sia stata causata da un colpo subito da un corpo contundente. Per questo motivo, come anticipato, le forze dell’ordine starebbero battendo maggiormente la pista dell’aggressione.