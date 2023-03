Uomo travolto e ucciso dal treno a Imperia in galleria: traffico ferroviario bloccato, ritardi sulla linea

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Tragedia alla stazione ferroviaria di Imperia. Poco dopo le 10.30 di mattina di mercoledì 1 marzo, un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un treno che collegava Milano a Ventimiglia. L’uomo si trovava all’interno della galleria, a ponente della stazione.

L’allarme del macchinista

Durante la corsa, il macchinista del convoglio ha percepito un forte urto e ha immediatamente bloccato il treno all’interno della galleria. Lui stesso ha poi dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono subito intervenuti Vigili del fuoco, automedica, ambulanza della Croce d’Oro, Polizia ferroviaria e Carabinieri. Per il 70enne travolto dal treno, però, non c’è stato nulla da fare. Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, alla stazione di Imperia

Al momento sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e non è ancora possibile stabilire se si tratti di suicidio o di un incidente. La vittima non è stata ancora identificata.

Traffico ferroviario bloccato

Dalle 10.30, il traffico ferroviario è stato bloccato tra Imperia e Taggia Arma per consentire l’intervento del personale di soccorso e gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

Dopo l’incidente, il treno, fermo in galleria, è stato fatto evacuare e i Vigili del fuoco hanno scortato i passeggeri fino alla vicina stazione.

Ha fatto seguito una riprogrammazione dell’offerta ferroviaria ed è stato richiesto il servizio sostitutivo con autobus.

Le Ferrovie fanno sapere che i treni InterCity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54) oggi termina la corsa a Imperia.

Un altro incidente il giorno prima

