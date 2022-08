Ungheria, troppe donne nelle scuole secondo gli esperti di Orban: attese misure per "tutelare" gli uomini

Nell’Ungheria di Orban le donne hanno troppo spazio nell’università e nel mondo dell’istruzione. E questo potrebbe presto portare gli uomini a “femminilizzarsi” e a perdere le caratteristiche comportamentali peculiari del loro genere.

La tesi è contenuta in un recente studio pubblicato dall’Ufficio dei revisori economici del Parlamento ungherese e sta facendo molto discutere.

Lo studio che ha messo in allarme il governo Orban

La ricerca è stata effettuata su un campione di studenti e genitori e i risultati hanno messo in allarme il governo ultraconservatore di Viktor Orban.

Governo le cui politiche sociali e per la famiglia sono considerate un modello dagli esponenti di destra di casa nostra, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Secondo tale ricerca, in una società in cui il numero delle donne laureate supera quello degli uomini e in cui l’istruzione scolastica e universitaria vede una preponderanza di docenti donne, gli uomini potrebbero entrare in crisi.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni e Viktor Orban durante la manifestazione Atreju di Fratelli d’Italia a Roma.

E le loro caratteristiche di “intraprendenza”, “dominio della logica” e “capacità imprenditoriale” potrebbero venire irrimediabilmente menomate dal condizionamento culturale.

Ma non solo: il rischio, si legge, è quello di avere una generazione di uomini afflitti da problemi mentali.

Tutto questo, in definitiva, non andrebbe solo a incidere sulla vita dei maschi ungheresi, ma avrebbe ripercussioni epocali sulla tenuta sociale del Paese.

La situazione in Ungheria: manovre correttive in arrivo?

Oggi nelle università ungheresi il numero delle studentesse ha superato quello degli studenti (54% contro 46%) e tra scuole e università le docenti donne sono circa l’82%.

Al di là delle perplessità, la situazione è seria poiché l’Ufficio dei revisori economici è un organo parlamentare e il sospetto dei critici è che la ricerca non sia altro che una giustificazione per introdurre misure correttive.

Che saranno volte a riequilibrare la situazione, introducendo discriminazioni contro il genere femminile.

Solo in Ungheria le donne laureate sono un problema

Nel 2015 l’ex giornalista economico americano Jon Birger ha pubblicato un bestseller intitolato Date-Onomics, un gioco di parole che suona un po’ come Economia degli appuntamenti.

Uno degli assunti fondamentali è che le donne laureate tendono a non voler sposare uomini senza laurea.

I sociologi sanno da anni che una maggiore proporzione di donne laureate porta profondi cambiamenti nella società e numerosi studi in merito hanno visto la luce.

Ciò che fa la differenza nel caso ungherese è che per la prima volta un maggiore numero di donne laureate non viene visto come sinonimo di progresso, ma come un pericolo destabilizzante per la tenuta della società.