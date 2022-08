Salvini sceglie l'Ungheria come modello per la famiglia, il PD protesta: "Orban nega diritti alle donne"

Per Matteo Salvini l’Ungheria di Viktor Orban sarebbe un modello da seguire in termini di politica sulla famiglia. Il leader del Carroccio lo ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ’24 Mattina Estate’ su Radio24.

Salvini e l’Ungheria come modello per la famiglia

Come è ben noto, i partiti e i leader in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre sono in pieno fermento con la campagna elettorale.

Sui social e in tutte le occasioni pubbliche, quindi, tutte le forze politiche esprimono i punti più importanti dei loro programmi.

Matteo Salvini abbraccia la politica di Orban sulla famiglia

Non mancano le polemiche, ovviamente, e negli ultimi giorni il clima si è arroventato quando Giorgia Meloni è ritornata su temi scottanti come il fascismo e il saluto romano.

Restando sul centrodestra, nella mattina di giovedì 25 agosto Matteo Salvini si è espresso sulla famiglia nel corso di un’intervista rilasciata a Radio24.

Il leader della Lega non ha mai negato la sua stima per il sovranista Viktor Orban, e per questo è ritornato ad abbracciare la politica dell’Ungheria sul tema della famiglia.

“Non c’è alcun dubbio che la legge più avanzata per la famiglia, quella che sta dando i migliori risultati al livello europeo, è quella dell’Ungheria. Ma non lo dico perché c’è Orban, se fosse in Francia direi in Francia”.

Il motivo è presto detto: “Lì ci sono incentivi economici veri, la donna dopo il terzo figlio è un soggetto fiscale molto ridotto, dal quarto figlio non lo è più, congedi parentali estesi anche ai nonni, e il tasso di incremento demografico, grazie a questi investimenti, è tra i più avanzati d’Europa”.

Il PD insorge, le polemiche di Debora Serracchiani

L’endorsement di Matteo Salvini alla politica dell’Ungheria di Orban sulla famiglia non è passato inosservato.

Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, ha commentato le parole di Matteo Salvini sul suo profilo Facebook.

Le sue parole: “Mogli e madri (molte volte madri). Nulla più. Le donne nel XXI secolo secondo Salvini. Dice infatti che per la famiglia avrà come modello quel campione di modernità che è il suo amico Orban”.

La Serracchiani, dunque, elenca i punti fondamentali della legge ungherese sulla famiglia: “Uno: esenzione a vita dalla tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscano e si prendano cura di almeno 4 figli; Due: prestito a interessi ridotti di 31.500 euro per le donne under 40 che si sposano per la prima volta; Tre:estinzione di un terzo del debito alla nascita del secondo figlio e cancellazione degli interessi alla nascita del terzogenito”.

Infine conclude: “No, grazie. Per me, per noi, per le nostre figlie e per le nostre nipoti abbiamo altri progetti, altri modelli di libertà e realizzazione personale”.

L’Ungheria, la famiglia e la comunità LGBTQ+

Come ricorda ‘Il Fatto Quotidiano’, le tematiche sociali sono sempre state il tallone d’Achille di Viktor Orban.

Nel giugno 2021 il leader magiaro aveva proposto un referendum su una legge che vietasse la fruizione di contenuti a tema omosessuale ai minori.

Una legge che, secondo lo stesso Orban, non avrebbe avuto nulla a che fare con l’omofobia ma che nasceva con l’intenzione di tutelare i minori.

Il referendum, tuttavia, non aveva raggiunto il quorum, ma nonostante questo Ursula Von Der Leyen aveva condannato quel tipo di politica con la parola “vergognosa”.