Una fan accusa Till Lindemann dei Rammstein: "Drink alterati nel backstage", e l'editore annulla il contratto

Till Lindemann, frontman dei Rammstein, è sotto accusa da parte di una fan irlandese dopo il concerto a Vilnius della band berlinese. La ragazza, che su Twitter si firma come Shelby Linn, in una serie di Tweet ha raccontato di aver ricevuto un drink alterato durante il pre-party e di aver accusato un forte senso di stordimento. Poco dopo le è stato proposto di fare sesso con il cantautore, ma la ragazza si sarebbe rifiutata. Tra i due non c’è stato alcun contatto, ma contro il cantante dei Rammstein è in atto una pioggia di accuse che portano anche la firma del MeToo.

I fatti risalirebbero al 22 maggio, quando i Rammstein si trovavano a Vilnius, in Lituania, per una tappa del tour mondiale.

Shelby Linn, una fan irlandese, ha raccontato su Twitter di essere stata avvicinata da Joe Letz per incontrare Till Lindemann in occasione del pre-party. Letz è un collaboratore della band nonché il batterista del progetto solista del frontman.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023