Angelina Mango in pronto soccorso a Natale, ustionata con acqua bollente: come sta

La cantante Angelina Mango è stata ricoverata in ospedale a causa di un’ustione, dopo un incidente domestico poco prima di Natale. La giovane vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo si è rovesciata addosso dell’acqua bollente ed è stata soccorsa dai sanitari. Durante l’anno aveva dovuto interrompere il suo tour a causa di problemi di salute.

L’incidente di Angelina Mango

Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è stata ricoverata in ospedale nella serata del 24 dicembre. La giovane cantante è rimasta lievemente ferita in un piccolo incidente domestico.

Secondo quanto detto dalla cantante stessa sul suo profilo Instagram, si sarebbe ustionata rovesciandosi addosso dell’acqua bollente addosso.

Fonte foto: ANSA Angelina Mango

Angelina Mango ha poi rassicurato i suoi fan: le conseguenze dell’incidente non sono state gravi e la visita in pronto soccorso è stata fatta solo per precauzione.

L’annuncio via social

È stata la stessa Angelina Mango a raccontare della disavventura per prima sul proprio profilo Instagram, con un video comparso nelle sue storie.

“Le novità sono due. La prima è che mi sono ustionata con l’acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso” ha esordito la cantante.

La seconda novità raccontata nel video era il suo regalo di Natale, un barboncino. Angelina Mango ha poi rassicurato i propri fan sul suo stato di salute.

Le condizioni di salute di Angelina Mango

Il ricovero in ospedale di Angelina Mango ha fatto preoccupare i fan, perché la giovane cantante ha già sofferto di problemi di salute durante gli ultimi mesi.

La cantante ha infatti dovuto annullare diverse date del proprio tour all’improvviso, dopo che aveva sofferto di alcuni episodi che avevano fatto preoccupare il suo staff.

“Voglio prendermi cura di me stessa mettendo la salute al primo posto. Insieme al mio team ho deciso che non posso continuare i miei live” aveva dichiarato dopo aver annunciato l’annullamento di numerosi concerti.