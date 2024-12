SONDAGGIO - Come pensi che sarà il 2025?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi, drammatici ma non solo. Oltre alle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, con l’escalation tra Israele e Iran, ci sono stati scossoni politici in Francia e in Germania, senza ovviamente dimenticare la vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa. In Siria, invece, è crollato il regime di Assad.

Dal punto di vista climatico, purtroppo, non sono mancate le alluvioni, anche in Italia. Da questo punto di vista, la COP29 in Azerbaigian non ha dato grandi risposte all’emergenza scatenata dal surriscaldamento globale, anzi, gli analisti hanno parlato di un vero e proprio flop.

Passando all’economia, in Italia il Pil è cresciuto meno del previsto (+0,5% secondo l’Istat, il Governo pensava al +1%). L’occupazione continua a salire, ma la percentuale (62%) resta la più bassa dell’Unione europea. Cala invece la produzione industriale, così come l’inflazione e il deficit (3,4%).

