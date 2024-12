Auguri di Giorgia Meloni alla vigilia di Natale: primo pensiero per soldati e forze dell'ordine, è polemica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gli auguri di Giorgia Meloni alla vigilia di Natale sono diventati un caso sui social network. La presidente del Consiglio ha dedicato il primo pensiero a soldati e forze dell’ordine, scatenando la reazione polemica di alcuni utenti, che hanno criticato le parole pronunciate dalla premier in vista delle festività natalizie. Altri, invece, hanno risposto con affetto al messaggio di Giorgia Meloni.

Gli auguri di Giorgia Meloni alla vigilia di Natale

Il 24 dicembre, nel giorno della vigilia di Natale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi canali social un video per fare gli auguri agli italiani.

Le sue prime parole: “È la vigilia di Natale e voglio fare a tutti voi i miei auguri. C’è chi, anche in queste ore, non riuscirà a essere a casa con i propri cari e che continuerà a essere, invece, al servizio di tutti. Penso alle nostre forze armate, alle nostre forze dell’ordine, ai medici, a tutti gli operatori sanitari e a quei lavoratori che, sia nel pubblico che nel privato, anche in questo periodo di festa, garantiscono grazie al loro lavoro servizi essenziali ai cittadini. Grazie davvero”.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni, durante la visita alla base militare di Siauliai, in Lituania, del 22 dicembre.

Nel suo messaggio di auguri agli italiani, Giorgia Meloni ha anche voluto ringraziare quanti, durante questi giorni di festeggiamenti, “doneranno una parte di loro stessi per essere al fianco di chi ha bisogno”.

Rivolgendosi proprio a queste persone, la premier ha detto: “Voi siete uno dei volti più belli di questa Nazione e voglio ringraziarvi di cuore a nome dell’Italia. Perché come scriveva Flaubert, ‘Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala‘”.

Giorgia Meloni ha condiviso poi l’auspicio che “questo tempo possa essere un’occasione di serenità, speranza e gioia per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo”.

La sua chiosa finale: “Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuare insieme a costruire un’Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto”.

La polemica sugli auguri di Giorgia Meloni per Natale

Sui social network sono stati tanti i commenti positivi al messaggio di auguri di Giorgia Meloni nel giorno della vigilia di Natale.

Non sono mancati, però, gli interventi critici. In un messaggio si legge: “Io invece penso a tutti quelli che non arrivano a fine mese“.

Un altro commento (ironico) recita: “Grazie mille presidente per averci regalato una manovra di bilancio spettacolare e per aver aumentato i rimborsi ai parlamentari non eletti: era esattamente quello di cui avevamo bisogno. Buone feste e buon anno!”.

E ancora: “Hai dimenticato solo una cosa: auguri ai docenti precari che passeranno il Natale con l’amarezza di un concorso superato che sarà inutile, con la prospettiva di rifarlo di qui a pochi mesi (senza ovviamente alcuna garanzia di passarlo e di ritrovarsi tagliati fuori)”.