Blake Lively accusa Justin Baldoni di molestie sessuali sul set, la risposta del regista all'attrice

Blake Lively, nota attrice statunitense, ha formalmente accusato il regista Justin Baldoni di molestie sessuali, avvenute sul set del film It Ends with Us. Il regista è accusato anche di aver organizzato una campagna atta a rovinare la reputazione dell’attrice. I legali di Baldoni hanno risposto definendo le accuse come “categoricamente false e oltraggiose”.

Blake Lively, attrice e produttrice statunitense moglie di Ryan Reynolds, ha depositato un reclamo formale contro il regista e attore Justin Baldoni.

Si tratta dell’azione legale che precede l’avvio di una causa. Lively accusa Baldoni di molestie sessuali.

Le molestie sarebbero avvenute durante le riprese del film It Ends with Us, di cui Lively e Baldoni sono protagonisti.

I legali dell’attrice parlano di commenti sul peso della donna, di domande pressanti sul suo orientamento religioso e di diversi atteggiamenti poco professionali.

Blake Lively racconta che Baldoni e il produttore Jamey Health entrarono nel suo camerino senza chiederle il permesso.

Nel corso delle riprese, l’attrice chiese che non ci fossero più discussioni su genitali e pornografia in sua presenza e che non fossero aggiunte ulteriori scene di sesso oltre a quelle già approvate.

La risposta di Justin Baldoni

Bryan Freedman, avvocato di Baldoni, ha così risposto al reclamo: “È vergognoso che la signora Lively e i suoi rappresentati avanzino accuse così gravi e categoricamente false”.

Il legale racconta di un atteggiamento poco professionale da parte di Lively durante la lavorazione del film, citando “minacce di non presentarsi sul set e di non promuovere il film”.

Gli avvocati del regista, in rappresentanza del loro assistito, accusano l’attrice di menzogne, con l’intenzione di “ribaltare la narrativa sui media e colpire pubblicamente” Baldoni.

Il film contro la violenza sulle donne

Blake Lively e Justin Baldoni sono state co-star del film It Ends with Us, di cui sono, oltre che attori, rispettivamente produttrice e regista.

La pellicola è la storia di un amore violento che si offre come denuncia contro la violenza sulle donne.

Di un conflitto tra i due si era già iniziato a parlare nel corso della promozione del film, quando Lively e Baldoni non si sono mai mostrati assieme.

Sui social si erano diffusi rumors riguardo il presunto caratteraccio dell’attrice, criticata anche perché poco attiva nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

A tal proposito, Lively accusa Baldoni di aver preso parte a una campagna di “manipolazione sociale” per “distruggere” la sua reputazione, causandole un “forte disagio emotivo”.