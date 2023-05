Luca Barbareschi e la frase sulle attrici che denunciano molestie: “Sono solamente in cerca di pubblicità”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, Luca Barbareschi ha commentato in modo polemico le denunce per molestie sessuali presentate, nel corso degli anni, da alcune attrici. Il riferimento è all’iniziativa di Amleta, associazione che lavora per contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Secondo il parere di Barbareschi alcune di queste attrici sarebbero solamente in cerca di pubblicità.

Luca Barbareschi contro l’associazione Amleta

Luca Barbareschi è stato intervistato da Repubblica per presentare il suo ultimo film, “The Penitent”, in cui è protagonista oltre che regista.

Ma lo scambio con la giornalista che lo ha intervistato si è soffermato anche sul #MeToo italiano, le attrici che fanno parte dell’associazione Amleta, spesso raccontata proprio sulle pagine del quotidiano La Repubblica.

Le frasi di Barbareschi sulle attrici che denunciano molestie

“Sul vostro giornale c’è stata una serie di puntate di molestate finte, alcune di queste attrici le ho avute a teatro”, ha detto Barbareschi.

Incalzato dall’intervistatrice, Barbareschi ha proseguito così: “A me viene da ridere, perché alcune di queste non sono state molestate, o sono state approcciate malamente ma in maniera blanda, non cose brutte. Alcune di queste andrebbero denunciate per come si sono presentate, sedendo a gambe larghe”.

L’attore e regista ha poi detto che Amleta dovrebbe “essere largo” cioè non riguardare solo le attrici perché “il problema delle molestie è grave e generale, riguarda la commessa del supermercato che deve subire per non perdere il posto”. “Questo deve cambiare. Ho quattro figli, un maschio e tre femmine, e voglio che siano dignitose, libere e non subiscano mai”, ha detto Barbareschi.

“I preti mi hanno violentato da bambino”

Parlando della sua infanzia, l’attore ha ricordato di essere stato molestato e abusato dagli otto agli undici anni da preti gesuiti a Milano.

Tornando poi alle denunce raccolte da Amleta, Barbareschi dice di aver trovato giusto il loro pensiero “ma poi è diventato qualcosa di modaiolo” con “l’attrice che si fa pubblicità, la cosa va avanti per dieci puntate ma non si risolve il problema”.

Infine, un attacco al politically correct che impera sui set: “In Francia sono impazziti tutti, noi produttori abbiamo fatto un corso sulle nuove regole di set, che sono impossibili da applicare. Stiamo uscendo dal buon senso”.