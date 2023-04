Gerard Depardieu ancora accusato di abusi sessuali: 13 attrici contro di lui, episodi anche sul set di Netflix

Gérard Depardieu di nuovo accusato di molestie sessuali: a puntare il dito contro l’attore francese, 74 anni, sono 13 donne che sostengono di essere state palpeggiate o di aver ricevuto commenti di carattere sessuale fra il 2004 e il 2022.

L’attore “nega ogni accusa di carattere penale”

A far scoppiare il caso è un’inchiesta del sito francese Mediapart che spiega anche come gli abusi sarebbero avvenuti sui set di film o produzioni televisive e in luoghi pubblici.

Un rappresentante legale di Depardieu, che è già indagato per stupro e aggressioni sessuali, ma si è sempre professato innocente, ha reso noto che l’attore “nega formalmente ogni accusa di carattere penale”.

Nell’inchiesta di Mediapart sono menzionate le testimonianze di 13 donne sul set di 11 film o telefilm, ma anche le versioni di alcuni testimoni.

Nessuna di loro, fa sapere l’organo di stampa, ha voluto denunciare Depardieu in modo formale: “Alcune hanno rinunciato, altre non ci hanno nemmeno pensato. Motivo? La sensazione che le loro testimonianze peserebbero poco dinanzi a questo monumento del cinema francese. E che potrebbero anche segnare la fine della loro carriera”.

La testimonianza di Sarah Brooks

Tra le testimonianze, è emersa quella dell’attrice Sarah Brooks che ha lavorato con Depardieu sul set di “Marseille“, prima serie francese di Netflix, realizzata nel 2015.

L’attrice, all’epoca ventenne, ha spiegato che al momento di scattare una foto con tutta la produzione, Depardieu le mise una mano negli short, emettendo “un grosso rantolo bizzarro”. Lei tolse la mano dell’attore “una prima volta”, ma lui gliela infilò nuovamente “nelle mutande”, provando a palparle il sedere.

“Gliel’ho tolta una seconda volta e ho detto ad alta voce: c’è Gégé (Depardieu) che allunga le mani nei miei pantaloncini”. A quel punto lui avrebbe risposto: “E allora? Pensavo che volessi sfondare nel mondo del cinema?”. “Tutti si sono messi a ridere – ha dichiarato l’attrice parlando con la giornalista Marine Turchi – io stavo malissimo: è stato super umiliante”.

Le accuse delle altre attrici

Testimonianze simili a quelle di Sarah Brooks sono state fornite da altre attrici, tutte d’accordo sul fatto che ogni volta che si sarebbero verificate simili situazioni cast, registi e produzioni varie non fecero caso al disagio provato dalle vittime. Ad eccezione del regista Fabien Onteniente, che ha spiegato di aver richiamato Depardieu dopo alcuni palpeggiamenti sul set di “Turf”.