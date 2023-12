Un toro corre sui binari della metro del New Jersey negli Usa: treni bloccati, il video sui social

Negli Usa, alcuni pendolari mattutini del tratto Newark-New York hanno assistito a una scena che racconteranno senz’altro ai nipotini. Sta infatti rimbalzando da alcune ore sui social di tutto il mondo un video girato alla fermata Newark Penn Station (New Jersey), che immortala un toro che passeggia sui binari della metro.

Secondo quanto riferito dalla ABC 7, le segnalazioni dell’animale che correva sui binari della Penn Station di Newark sono iniziate poco dopo le 10.30 locali.

Non è chiaro come il toro sia riuscito ad accedere alla stazione, ma la CBS riferisce che è probabilmente scappato da un macello.

There's a bull on the tracks at Newark, NJ, Penn Station.

New Jersey transit says the bull is causing delays between Newark Penn Station and NY Penn Station. pic.twitter.com/UE3zznQAwH

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 14, 2023