Padre e figlio incornati da un toro scappato dal recinto, entrambi ricoverati in gravi condizioni

Due uomini, padre e figlio, sono stati aggrediti da un toro del loro allevamento, fuggito dal proprio recinto, e sono stati ricoverati in ospedale dopo un trasporto d’urgenza in elicottero. Gravi le condizioni del più giovane dei due uomini.

La fuga del toro dal recinto

Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, padre e figlio rispettivamente di 54 e 31 anni, erano al lavoro nel loro allevamento nella frazione di Pavareto, a Carro, in provincia di La Spezia, in Liguria.

I due erano impegnati a far rientrare la mandria nella stalla, dopo che alcuni bovini erano scappati dal recinto per pascolare nel vicino frutteto.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area nella quale si trova Pavareto, la frazione di Carro (La Spezia) dove si trova l’allevamento dei due uomini aggrediti dal toro

Come riportato da alcune testate locali, mentre buona parte degli animali è rientrato senza particolari problemi, il toro ha iniziato a manifestare segni di nervosismo, agitandosi e rifiutandosi di rientrare nel recinto. Il più anziano dei due uomini si è quindi avvicinato per provare ad ammansirlo, quando è stato caricato in pieno petto.

La carica del toro sui due uomini

Il colpo subito dal toro ha fatto volare l’uomo all’indietro per diversi metri. A distanza il figlio, non appena resosi conto dell’accaduto, è accorso in difesa del padre, per evitare che il grosso animale potesse ulteriormente caricarlo.

L’uomo è stato quindi attaccato dal toro, che lo ha incornato ad una gamba, causando una brutta ferita e una copiosa perdita di sangue. Immediatamente è stato avvertito il 118, che ha mandato sul posto l’automedica Delta3 da Brugnato e l’ambulanza della Croce Rossa di Sesta Godano.

In aggiunta, con il supporto dei vigili del fuoco di Brugnato è stato fatto atterrare al campo sportivo Sandro Pertini di Sesta Godano l’elisoccorso, di modo da poter trasportare quanto prima i due feriti a Genova.

Il ricovero dei due uomini

L’elicottero ha quindi trasportato d’urgenza padre e figlio al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, dove il più anziano dei due è stato ricoverato con ferite lievi ma comunque da tenere sotto controllo, vista la forza dell’impatto con l’animale.

Discorso diverso per il figlio, ricoverato inizialmente in codice rosso, con la ferita alla gamba medicata e suturata ma continuamente monitorata, nell’eventualità si fosse reso necessario un intervento chirurgico.

Fortunatamente, dopo una notte in osservazione l’uomo sembra fuori pericolo, e già nei prossimi giorni potrebbe fare rientro a casa, dove troverà il padre ad aspettarlo e il toro (si spera) ben chiuso nel suo recinto.