Un morto nello schianto tra tre auto in un incidente a Gardolo: sbalzato dall'abitacolo è finito sul guardrail

Ancora sangue sulle strade. Un uomo di 58 anni è morto a Gardolo, a nord di Trento, nella serata di martedì 28 febbraio dopo un incidente con altre due auto. La vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo dopo lo schianto. Feriti conducenti delle altre vetture coinvolte, un uomo di 59 anni e uno di 21.

Il luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21 in via Bolzano, sulla carreggiata sud della statale del Brennero, in direzione centro città, poco oltre lo svincolo per Gardolo, all’telzza dell’incrocio con via Noce.

In quella zona, come spiegato dal quotidiano ‘L’Adige’, la carreggiata è a doppia corsia.

L'incidente avvenuto a Gordolo, a nord di Trento

Chi è la vittima

Il 58enne, alla guida dei una Fiat Seicento, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo per cause ancora da accertare, finendo violentemente contro il guardrail.

L’uomo, originario di Vigo di Meano, sarebbe morto sul colpo.

Feriti gli altri due conducenti

Nell’incidente sarebbero rimasti feriti gli altri conducenti delle due auto coinvolte, un 59enne e un 21enne.

Per loro, fortunatamente, non ci sarebbero state gravi conseguenze.