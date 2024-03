Ultima tournée di Umberto Tozzi e l'annuncio dell'addio alle scene live: "Sono stanco, c'è tempo per tutto"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Umberto Tozzi partirà con la nuova tournée il prossimo 20 giugno a Roma, al termine della quale darà l’addio alle scene live. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante da Parigi, dalla suggestiva cornice dell’Olympia dove ha svelato di voler dire addio ai concerti dopo i recenti problemi di salute.

Tozzi annuncia la nuova tournée

La prossima tournée di Umberto Tozzi toccherà varie tappe. Chiamato “L’ultima notte rosa – The final tour“, partirà da Roma il 20 giugno 2024 per terminare in Australia nell’ottobre 2025.

Un lungo tour che non sarà, appunto, solo in Italia, ma che toccherà anche Romania, Francia, Germania, Bulgaria, Svizzera, Croazia, Austria, Stati Uniti, Canada e la citata Australia.

L’addio alle scene

Ma alla fine del grande tour, Tozzi dirà addio ai concerti. A svelarlo è stato lo stesso cantante, che ha sottolineato che già da diversi mesi pensava di appendere al chiodo il microfono per le live.

“Ci stavo pensando da tempo, ha passato due anni molto difficili per motivi di salute e ho pensato di non poter più salire sul palco. Ho superato tutto, ma ho messo a punto questa idea e volevo realizzare dei sogni” ha detto Tozzi, che ha alle spalle 50 anni di carriera.

E il cantante 72enne piemontese, che a febbraio ha partecipato a Sanremo come ospite dei The Colors nella serata cover, saluterà le scena senza rimpianti: “Rinunciare all’adrenalina dei live è complicato, ma c’è un tempo per tutto“.

Fonte foto: ANSA Umberto Tozzi con Stash dei The Colors a Sanremo 2024

“Certo, l’ultima sera ci penserò molto, ma sono cosciente di essere stato un privilegiato per avere avuto una carriera così lunga” ha detto Tozzi, che può vantare di essere tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi, con oltre 80 milioni di copie vendute e il successo a Sanremo 1987 con Morandi e Ruggeri con “Si può dare di più”.

Quale futuro attende Tozzi

Ma cosa succederà al termine della tournée? L’ultima tappa, come detto, è l’Australia nell’ottobre 2025, ma Tozzi ha già le idee chiare.

“Una colonna sonora per il cinema sarebbe un sogno“, dice l’artista, “ma ormai sono 50 anni che sono in tour, si sente anche un po’ di stanchezza. Canterò a Caracalla, poi finirò in Australia, sono eventi meravigliosi ma molto faticosi”.