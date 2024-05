Uccide l'amico a Pavia dopo una lite e abbandona il cadavere per strada: passante trova il corpo di un 36enne

Il corpo senza vita di un 36enne è stato trovato da un passante per strada a Pavia. L’uomo sarebbe vittima di un omicidio commesso al culmine di una violenta lite con un amico. L’omicidio sarebbe avvenuto nell’appartamento dell’aggressore, che avrebbe poi trascinato il cadavere in strada.

Il cadavere per strada a Pavia

Stando a quanto ricostruito finora, il ritrovamento è avvenuto intorno alle 5 del mattino di lunedì 6 maggio in viale Cremona, nella periferia est del comune lombardo. All’allarme lanciato da alcuni passanti hanno risposto i soccorsi di Areu, intervenuti sul luogo con un’ambulanza e auto medica con rianimatore a bordo, insieme ai carabinieri della Compagnia di Pavia.

In seguito alle segnalazioni dei residenti, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire all’appartamento nel quale si sarebbe verificato l’omicidio, dove avrebbero trovato il responsabile del delitto.

L’omicidio dopo una lite

Secondo le informazioni raccolte, i due erano coinquilini e vivevano nell’appartamento di proprietà del presunto omicida. Il sospettato è stato portato in caserma per essere ascoltato sulla sua versione dei fatti. Secondo quanto riporta il Giorno, l’uomo avrebbe ammesso almeno in parte le sue responsabilità sull’omicidio. Il cadavere è stato portato all’Istituto di Medicina Legale dell’università di Pavia per gli accertamenti del caso.

Dalle prime ricostruzioni sembra che i due litigassero continuamente, al punto che risulterebbero ripetuti interventi delle forze dell’ordine per dividere i due, anche nel vicino bar. Il delitto sarebbe scaturito da una di queste violente discussioni, degenerata nell’omicidio.

Notizia in aggiornamento…