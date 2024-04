Scheletro trovato a Bologna in via Vallescura: vicino alle ossa umane una sciarpa e una scarpa da trekking

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Uno scheletro umano è stato ritrovato in via Vallescura, sui colli di Bologna: vicino alle ossa umane erano presenti una sciarpa e una scarpa da trekking.

La scoperta dello scheletro a Bologna

Come riportato dal ‘Corriere di Bologna’, lo scheletro umano è stato avvistato da due ragazzi in via Vallescura, nella zona di San Mamolo e vicina a via dell’Osservanza.

La scorsa domenica scorsa il sopralluogo della Polizia ha confermato l’avvistamento dei giovani, che il giorno prima avevano riferito a casa di aver visto qualcosa di somigliante ai resti di uno scheletro umano.

Le ossa sono state ritrovate all’interno di un’area boschiva dagli agenti della Questura, chiamati dalla madre di uno due ragazzi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso alcuni tronchi caduti, e il medico legale.

Le tredici parti di scheletro sono state rinvenute in punti vicini ma diversi e anche accanto a parti di tronchi d’albero caduti a terra. Accanto, c’erano una sciarpa e, a una decina di metri di distanza, una scarpa da trekking.

A chi appartengono le ossa umane trovate a Bologna

Le ossa sono state sequestrate e portate al deposito di osservazione salme all’interno del cimitero della Certosa. Le prime analisi sui resti hanno rivelato che lo scheletro rinvenuto a Bologna apparterrebbe a un uomo, di circa 50 anni, deceduto da almeno 3 anni. Al momento, nessuno è in grado di fornire elementi utili per identificare il cadavere scoperto dai due ragazzi durante una passeggiata nel weekend.

La zona dove è stato trovato lo scheletro

L’area dove è stato trovato lo scheletro umano è stata cinturata così che nessuno possa contaminare la scena.

Nella zona ci sono case e una struttura specializzata in malattie psichiatriche e del sistema nervoso, proprio all’interno dell’area boschiva.