Cadavere a lato della Provinciale: ritrovamento a Sovico vicino Monza, potrebbe essere Corrado Semeraro

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Ritrovamento di un cadavere a lato della Provinciale 6 a Sovico vicino Monza nella mattina di oggi, sabato 27 aprile. Si tratterebbe di Corrado Semeraro, 55 anni, scomparso da Albiate nelle scorse settimane. Ad accorgersi del corpo alcuni operai. Presenti sul luogo anche i sindaci di Macherio e Sovico.

Trovato un cadavere a lato della Provinciale 6 a Sovico vicino Monza

Intorno alle 10.30 della mattina di oggi sabato 27 aprile un cadavere è stato trovato vicino alla Provinciale 6 Monza Carate a Sovico, vicino Monza, in direzione di Macherio.

A trovare il corpo alcuni operai impegnati nella manutenzione del verde, nel corso dello sfalcio dell’erba ai bordi della strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sovico, vicino Monza, dove è stato trovato un cadavere a lato della Provinciale 6

Dopo l’allarme sul posto sono arrivati i Carabinieri di Monza e di Biassono per risalire all’identità dell’uomo, che potrebbe essere lo scomparso Corrado Semeraro.

Il cadavere trovato a Sovico potrebbe essere dello scomparso Corrado Semeraro

Potrebbe essere di Corrado Semeraro il cadavere trovato questa mattina a Sovico, in provincia di Monza e Brianza, a lato della Provinciale 6 in direzione Macherio.

Semeraro, 55 anni, si era allontanato da Albiate, dove viveva, nelle settimane scorse, e i familiari avevano presentato denuncia ai carabinieri di Biassono.

Nella zona boschiva nei pressi del fiume Lambro sarebbero poi intervenute le squadre di Monza e Brianza, per effettuare le perlustrazioni su corso, rive e aree adiacenti al fiume.

Corrado Semeraro era scomparso il 12 marzo da Albiate

Corrado Semeraro era scomparso da Albiate il 12 marzo, e potrebbe essere suo il corpo ritrovato questa mattina lungo la Provinciale 6 a Sovico, vicino Monza.

Dopo il ritrovamento della sua Citroen C3 nel parcheggio di via Dante Alighieri ad Albiate era stato attivato il Piano d’emergenza, ed era stato rinvenuto anche il suo cellulare, che sarebbe stato agganciato dall’ultima cella nel comune di Sovico.

Il corpo ritrovato questa mattina a Sovico sembra portare abiti corrispondenti a quelli del 55enne, ma non si escludono ipotesi in quanto le indagini sono ancora in corso.