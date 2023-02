Tweet di Valditara su Annalisa Savino, preside di Firenze: il ministro torna a parlare del pestaggio al liceo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Si gonfia sempre di più la polemica sulla presa di posizione del ministro Valditara contro la lettera aperta della preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. La dirigente scolastica ha scritto nelle scorse ore una circolare rivolta ai suoi alunni sul pericolo di derive di stampo fascista, dopo il pestaggio da parte di un gruppo di estrema destra subito da alcuni studenti davanti al liceo fiorentino Michelangiolo.

L’episodio è diventato negli ultimi giorni un caso di portata nazionale, scatenando manifestazioni e proteste nelle scuole di tutta Italia, e le parole della preside sono state apprezzate facendo il giro dei social. Il messaggio non è però stato gradito dal ministro dell’Istruzione che ha dichiarato di valutare in futuro dei provvedimenti, attirando su di sé la bufera scatenata dall’opposizione e da buona parte dell’opinione pubblica.

Le parole di Valditara

Ospite in TV di Mattino Cinque il ministro Giuseppe Valditara ha definito quella della preside Savino una “lettera del tutto impropria” perché “non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo” e perché in “Italia non c’è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c’è alcun pericolo fascista”.

Un’iniziativa “strumentale” che denota “una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole” secondo il responsabile del dicastero dell’Istruzione, che aveva aggiunto: “Se l’atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure”.

Dopo essere stato travolto dalle critiche e dalle richieste di dimissioni arrivata da più parti, adesso è lo stesso ministro Giuseppe Valditare a tornato sulle sue parole con un tweet stringato, al quale allega il link alla sua intervista: “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No.”

Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No. https://t.co/LHj4yVS2SO — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) February 24, 2023

Le critiche

Il pensiero del ministro Valditara era stato però già recepito chiaramente e commentato da diverse parti della società civile: per il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo la lettera è “un esempio di sensibilità civile e di pedagogia repubblicana. L’attacco del ministro è inaccettabile”, mentre il segretario della Cgil Maurizio Landini critica le “parole inaccettabili” del ministro, la Flc invita a una “mobilitazione straordinaria”, la segretaria del Cisl scuola afferma che è l’aggressione agli studenti “un atto di una gravità inaudita” e per la Uil scuola è “inaccettabile la minaccia di provvedimenti”.

Il Partito democratico chiede ora al ministro di riferire in Parlamento, con il segretario Enrico Letta che su Twitter lancia l’hashtag, #GraziePresideSavino e i due principali candidati alla guida del partito, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, che commentano alla dirigente scolastica.

Un sostegno arrivato anche dal M5s, con l’ex sottosegretaria all’Istruzione, Barbara Floridia, che ha letto in aula uno stralcio della lettera.

Per il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, Valditara è “inadatto al ruolo”, pensiero condiviso con il sindaco di Firenze Dario Nardella parlando di ministro “indegno” che dovrebbe scusarsi o dimettersi.

Le richieste di dimissioni: l’hashtag #ValditaraDimettiti

Le richieste di dimissioni del ministro dell’Istruzione non arrivano soltanto dalla politica, ma nelle ultime ore stanno trovando sempre più consenso su Twitter dove l’hashtag #ValditaraDimettiti sta prendendo quota. Una trend condiviso da molti account e associato alla foto della dirigente scolastica con su scritto “Io sto con la preside Savino”

Il passo di lato di Valditara non sembrerebbe però essere preso in considerazione dal Governo: “Ci sono state delle elezioni, chiedere ogni volta le dimissioni di qualcuno è legittimo, ma è necessario abbassare i toni da parte di tutti, non serve a nessuno delegittimare continuamente il Governo” ha dichiarato il deputato e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.