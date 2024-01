Trump imita Emmanuel Macron e lo sbeffeggia durante un comizio elettorale in Iowa: "Non puoi farlo, Donald"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un buffo aneddoto su una telefonata tra capi di Stato raccontata scimmiottando l’accento francese. Nel corso di un comizio elettorale in Iowa, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imitato Emmanuel Macron, riportando una conversazione avuta con il leader francese quando ancora era alla Casa Bianca.

La questione dei dazi

Come riportato da Le Figaro, Trump ha raccontato di uno scambio di telefonate col suo allora omologo francese, definendolo ironicamente “un tipo molto molto gentile“, suscitando le risate del pubblico presente.

Imitando l’accento francese, il candidato alle primarie repubblicane (che si terranno il prossimo 15 gennaio) ha fatto riferimento a un braccio di ferro commerciale tra la Francia e gli Stati Uniti risalente al 2019, in merito alla tassazione da parte di Parigi dei colossi americani del digitale.

La telefonata tra Trump e Macron

In una conversazione avuta con Macron dopo la decisione sui dazi, il tycoon avrebbe intimato al titolare dell’Eliseo di lasciare perdere il provvedimento.

“È meglio che lo annulli perché se non lo annulli, pagherai il 100% dei dazi doganali su tutti i vini e gli champagne spediti negli Stati Uniti a partire da stasera”, aveva detto all’epoca il presidente Usa.

“Annunceremo presto una sostanziale azione reciproca dopo la stupidità di Macron. Ho sempre detto che il vino americano era migliore di quello francese!”, aveva poi twittato in reazione all’imposizione francese, tassando le importazioni di vino francese del 25%.

“No no no! Non puoi farlo, Donald, non puoi farlo!“, avrebbe risposto Macron, stando al racconto proseguito scimmiottando l’accento del presidente francese.

“Riesco a farlo. Sono in procinto di firmare proprio in questo momento”, avrebbe quindi ribattuto l’ex inquilino della Casa Bianca. “No no no! Ok, Donald, guarda, non lo faremo“.

“Fine della storia. È stato così facile”, ha concluso Trump al suo comizio, tra gli applausi dei presenti.

Trump escluso dalle primarie in Colorado

Lo scorso dicembre la Corte Suprema dello stato occidentale degli Usa ha deciso che Trump non potrà correre alle primarie repubblicane in Colorado, in vista delle elezioni statunitensi del 2024.

I giudizi hanno escluso il tycoon dal voto a causa del suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021.

Si tratta del primo candidato presidenziale della storia Usa ad essere dichiarato ineleggibile in base al 14esimo emendamento, che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in “insurrezioni o rivolte” contro il governo americano.