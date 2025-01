Donald Trump ha paura di DeepSeek dopo il crollo di Nvidia e Bitcoin: ora è l'app più scaricata negli Usa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spronato le aziende di intelligenza artificiale americane dopo che DeepSeek, startup cinese del settore, ha pubblicato un modello in grado di competere con ChatGPT dichiarando di aver speso solo 6 milioni di dollari per addestrarlo.

Donald Trump sprona le startup di AI

“DeepSeek deve essere un campanello d’allarme per le società di AI negli Usa. Se possono spendere meno soldi e ottenere gli stessi risultati, devono farlo. Penso sarebbe una cosa buona per noi”. Queste le dichiarazioni di Donald Trump ai giornalisti sul caso della startup cinese DeepSeek.

L’azienda ha lanciato il suo modello di intelligenza artificiale R1, in grado di competere con ChatGPT. Ha anche però dichiarato di aver speso solo 6 milioni di dollari per addestrarlo, contro i miliardi spesi da OpenAI.

L'applicazione di DeepSeek

Questo ha causato un crollo nel valore di molte aziende tech in Borsa, soprattutto di Nvidia, data la sua posizione dominante nel settore dei chip con cui si addestrano i nuovi modelli di AI.

DeepSeek è l’app più scaricata negli Usa

Sia su AppStore di Apple che su PlayStore di Google, DeepSeek è diventata una delle app più scaricate delle ultime ore. Questo preoccupa gli Usa, soprattutto per la gestione dei dati degli utenti da parte della società cinese.

Gli esperti intanto sottolineano come il costo di addestramento così basso di DeepSeek potrebbe essere un risultato delle sanzioni che Stati Uniti hanno imposto alla Cina. Da anni infatti Pechino non può acquistare i migliori chip per AI sul mercato, quelli di Nvidia.

Questo ambiente avrebbe costretto le società cinesi a trovare alternative che si sarebbero rivelate meno costose. Ma c’è anche un’altra teoria, più scettica delle affermazioni di DeepSeek.

Quanto è costata davvero DeepSeek

Secondo il miliardario Alexandr Wang, CEO di Scale AI, i costi reali di DeepSeek sarebbero molto più alti di quanto la startup cinese voglia far credere. Da una parte questa potrebbe essere una strategia per mettere in difficoltà la concorrenza, dall’altra però, l’azienda potrebbe essere obbligata.

“Mi risulta che DeepSeek impieghi almeno 50mila chip Nvidia H100, di cui ovviamente non possono parlare” ha dichiarato Wang a CNBC. Gli H100 sono alcuni tra i chip più avanzati di Nvidia in commercio e gli Usa ne hanno bandito l’esportazione in Cina.

Di conseguenza, DeepSeek non può ammettere di averli comprati illegalmente. Un singolo H100 costa circa 40mila dollari. Secondo Wang quindi, la startup nasconderebbe almeno 2 miliardi di dollari di costi.

La cifra potrebbe essere anche più alta, dato che questi chip sarebbero stati acquistati illegalmente. Prima dell’uscita dei nuovi H200, gli H100 in Cina valevano anche 3 milioni di yuan, più di 420mila dollari. Una cifra che porterebbe i costi di DeepSeek oltre i 20 miliardi di dollari.