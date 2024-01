Nei documenti di Epstein anche filmati di Bill Clinton e Donald Trump: le accuse di rapporti con minorirenni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nei documenti svelati del caso Jeffrey Epstein emergono nuove registrazioni video dei rapporti sessuali tra alcune donne e vip come Donald Trump, Bill Clinton e il principe Andrea. Le copie dei filmati erano in possesso di una delle accusatrici di Jeffrey Epstein, almeno secondo quanto da lei affermato in una serie di e-mail del 2016. Nello stesso periodo però arrivò la smentita. Lo scambio tra avvocati e giudici fa parte della serie di documenti rilasciati nell’ultima settimana, che se confermati potrebbero aprire una nuova fase di indagine, ovvero la registrazione dei filmati a scopo ricattatorio da parte del defunto imprenditore.

Filmati di Bill Clinton e Donald Trump

In una serie di e-mail, datate 2016, una delle donne accusatrici di Jeffrey Epstein dichiarava di avere delle copie di filmati di rapporti sessuali tra donne del giro dell’imprenditore e alcuni vip.

Le registrazioni dei video sarebbero avvenute all’insaputa di coloro che frequentavano la casa e il gruppo di ragazze e minori di cui è accusato Jeffrey Epstein. Tra i nomi dei coinvolti ci sarebbero il principe Andrea, Bill Clinton (dalle carte si chiarisce qual era il rapporto tra i due) e Donald Trump.

Fonte foto: ANSA Nuovi documenti desecretati sul caso Jeffrey Epstein

Smentita dei filmati: cosa è stato detto

Il New York Post, che ha divulgato parte dei documenti, ricorda come nel 2019 venne smentita l’esistenza dei filmati e di come la creazione di questa bugia servisse per attirare l’attenzione sul comportamento di Epstein.

Diversi portavoce e avvocati hanno colto l’occasione per confermare come le affermazioni della donna coinvolta fossero prive di fondamento ed è iniziata così una campagna contro la credibilità della stessa.

Cosa contengono i documenti?

Oltre allo scambio di e-mail e alla lista dei nomi dei contatti di Jeffrey Epstein, i 17 documenti (un totale di 327 pagine) rilasciati nel corso dell’ultima settimana contengono molte informazioni. Tante di queste confermano l’accusa di pedofilia e di traffico di minori ai danni di Epstein, che sfruttava il giro per creare legami con ricchi e potenti uomini americani.

Nei documenti si trovano anche resoconti delle vittime, tra cui adolescenti, nomi di alto profilo e molte foto e filmati compromettenti.