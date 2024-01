Jeffrey Epstein e la lista di 187 contatti desecretata: i primi nomi, da David Copperfield a Michael Jackson

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nella lista di contatti di Jeffrey Epstein desecretata da parte della giudice di New York ci sono nomi dal calibro di Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield e Bill Clinton, ma non solo. La “lista Epstein”, infatti, sarebbe ricchissima e conterrebbe almeno 187 nomi di cui, però, in due hanno chiesto di continuare a restare anonime per ragioni di incolumità personale.

La lista di 187 nomi di Jeffrey Epstein

Nei documenti segretati legati al defunto finanziere Jeffrey Epstein e di cui un giudice federale ha ordinato la pubblicazione ci sarebbero quasi 200 nomi. 187 nello specifico, infatti, sarebbero i contatti di persone associate con il finanziere del jet set accusato di traffico sessuale di minori che si è ucciso nel 2019 in attesa del processo.

Si tratterebbe di nomi di clienti, ma anche conoscenti o persone che frequentava Epstein e che la giudice di New York Loretta Preska ha chiesto venissero resi pubblici. Sono i cosiddetti “J. Doe”, il modo anonimo per riferirsi pubblicamente a persone informate dei fatti, testimoni o imputati.

E secondo quanto trapela saranno resi noti tutti a eccezione di due, J. Doe 107 e J. Doe 110 che hanno presentato richiesta di continuare a restare anonime per ragioni di incolumità personale

Chi c’è nella lista Epstein

Attorno alla “lista Epstein” c’è tanta curiosità, anche se alcuni nomi sono venuti fuori sui media o nel processo che ha coinvolto l’ex fidanzata Ghislaine Maxwell. La grande maggioranza di loro non è accusata di alcun illecito, eppure le rivelazioni potrebbero gettare nuova luce sulla rete di traffico sessuale diretta da Epstein e dalla sua fidanzata-complice.

Ma chi c’è in questa lista? Secondo quanto trapela ci sarebbero Michael Jackson, David Copperfield, l’ex governatore del New Mexico Bill Richardson, il guru della tecnologia Marvin Minsky, l’astrofisico Stephen Hawking, l’agente di modelle Jean-Luc Brunel, l’investitore americano Glenn Dubin, il principe Andrea e anche Trump e Bill Clinton.

La lista non contiene “rivelazioni bomba”

Le rivelazioni erano state pianificate e attese a partire da un’ordinanza emessa il 18 dicembre dal giudice di New York Loretta Preska, ma secondo quanto riferito dalla Cnn, però, i documenti rivelati non contengono alcuna “rivelazione bomba”.