Adidas chiama "Benito" le sue nuove scarpe, ma Mussolini non c'entra niente

Adidas lancia una nuova sneaker in collaborazione con Bad Bunny, chiamandola “Benito”. Il nome, però, scatena polemiche online. Nessun riferimento a Mussolini: è semplicemente il nome di battesimo del rapper portoricano. Nonostante l’uscita sia prevista per aprile 2025, il caso è già virale.

La novità di Adidas e Bad Bunny

L’ultima collaborazione tra Adidas e Bad Bunny ha dato vita a una nuova sneaker, l’Adidas Gazelle Indoor Bad Bunny Benito. Il design richiama le Adidas Taekwondo, con una tomaia in pelle premium color gesso e dettagli in pelle scamosciata grigia.

Le tre strisce nere, la linguetta e il colletto creano un contrasto monocromatico in linea con lo stile del cantante.

L’annuncio della scarpa ha generato immediatamente un’ondata di reazioni online. Non per il design o per la qualità, ma per il nome scelto: Benito.

Perché le scarpe si chiamano “Benito”

La scelta del nome ha sorpreso molti utenti, generando ironia e tanta confusione sui social. Alcuni hanno ipotizzato un collegamento con Benito Mussolini, ma in realtà il nome è semplicemente quello reale di Bad Bunny: Benito Antonio Martínez Ocasio.

Sui social, in molti si sono chiesti se Adidas avrebbe potuto evitare il riferimento involontario, forse sottovalutando l’impatto del nome in alcuni Paesi. In ogni caso, sembra che non ci sia alcun intento politico dietro la scelta.

Uscita della collezione e costo

Le Adidas Gazelle Indoor Bad Bunny Benito saranno disponibili da aprile 2025, con un prezzo variabile tra 240 e 1.000 euro, a seconda del numero.

L’hype attorno alla sneaker, amplificato dalla polemica sul nome, potrebbe aumentarne il valore di mercato. Resta da vedere se Adidas cambierà strategia di comunicazione o se la discussione online si rivelerà una pubblicità gratuita per l’uscita delle scarpe.

Dai commenti sotto l’annuncio di Adidas l’aria che tira è tutt’altro che negativa. Le scarpe stanno piacendo e in molti non si fanno domande sul nome.