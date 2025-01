Annalisa ha rifiutato di co-condurre Sanremo 2025? La smentita della cantante dopo i rumors

Annalisa si sarebbe rifiutata di essere una delle co-conduttrici di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti perché non avrebbe gradito presentare con alcuni altri colleghi chiamati dal direttore artistico del Festival: questa l’indiscrezione sul conto della popstar trapelata nelle scorse ore. Cosa c’è di vero in tale retroscena? Pare nulla. Annalisa, infatti, dopo che la voce ha cominciato a diffondersi su siti e testate è intervenuta in prima persona, smentendo categoricamente la ricostruzione relativa al suo presunto rifiuto.

Sanremo 2025, Annalisa scarica Carlo Conti? La verità della cantante

“Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci”. Così Annalisa in una storia pubblicata su Instagram.

La parola “pare” scritta tre volte non è stata una scelta casuale. Ha ripreso l’indiscrezione, pubblicata da Novella 2000, che voleva che avesse rifiutato la co-conduzione di Sanremo.

Tra l’altro al prossimo Festival la cantante salirà sull’Ariston nella serata delle cover di venerdì 14 febbraio per duettare con Giorgia sulle note di Skyfall di Adele.

L’indiscrezione smentita

A mettere in circolo la voce smentita da Annalisa è stato il magazine Novella 2000.

“Più succosa – si legge sul settimanale – l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa. Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: “Io con quelli non ci salgo”.

Il retroscena è stato raccontato in modo molto cauto, utilizzando il “pare” con tanto di sottolineatura. Ecco spiegato il perché Annalisa, nella sua smentita, ha digitato per ben tre volte la parola. Chiaramente l’intento della popstar è stato quello di ironizzare sull’indiscrezione.

Tutti i co-conduttori di Sanremo 2025

In totale Conti potrà contare su 12 co-conduttori. Nella prima serata dell’11 febbraio sarà affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il giorno successivo presenterà con Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nel corso della terza serata, ad accompagnarlo, ci saranno Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Per la serata delle cover ecco Mahmood e Geppi Cucciari. Per il gran finale del 15 febbraio spazio ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.