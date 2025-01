La Corea del Nord scappa dalla guerra in Ucraina, Kim Jong-un perde metà dei soldati in 3 mesi: erano 11 mila

Le truppe della Corea del Nord inviate a combattere nella guerra in Ucraina a sostegno della Russia hanno subito pesantissime perdite nelle ultime settimane. Circa 11 mila soldati nordcoreani erano arrivati a novembre per supportare Mosca, ma in soli tre mesi il contingente si è ridotto della metà. Pyongyang ha deciso di ritirarli temporaneamente dal fronte.

Corea del Nord e guerra in Ucraina: cosa è successo

Le truppe nordcoreane erano state inviate nella regione russa di Kursk, dove si sono scontrate direttamente con le forze ucraine in uno dei fronti più caldi del conflitto.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal New York Times, le gravi perdite subite hanno spinto Pyongyang e Mosca a ritirare temporaneamente i soldati di Kim Jong-un.

Fonte foto: IPA

Il maxi incendio nella zona industriale di Kharkiv provocato da un drone russo

Di quei 11 mila uomini inviati in autunno, ne rimarrebbero attivi circa la metà. Il generale ucraino Oleksandr Syrsky ha sottolineato come i soldati nordcoreani siano stati coraggiosi ma male organizzati e privi di coesione con le unità russe, il che ha contribuito all’elevato numero di vittime.

I soldati lasciati allo sbaraglio

Le fonti ucraine descrivono i soldati nordcoreani come “carne da macello”, inviati in battaglia senza un piano tattico adeguato. Secondo l’intelligence ucraina, molte delle perdite sono state causate da un avanzamento disordinato e dalla mancanza di mezzi adeguati per il supporto.

Le unità nordcoreane avanzavano spesso sotto il fuoco nemico con scarse possibilità di ritirarsi o riorganizzarsi, ha spiegato un funzionario di Kiev.

Nonostante la loro reputazione di “feroci guerrieri”, i militari di Pyongyang non sono riusciti a resistere ai contrattacchi delle forze ucraine.

Il ritorno delle truppe è possibile?

Il ritiro potrebbe non essere definitivo. Fonti statunitensi ritengono che Pyongyang stia utilizzando questo periodo per riorganizzare e addestrare nuovamente le truppe.

L’obiettivo sarebbe quello di evitare le pesanti perdite che hanno caratterizzato i primi tre mesi di combattimenti.

Secondo l’Institute for the Study of War, la Corea del Nord spera che i suoi militari acquisiscano esperienza da utilizzare in futuri conflitti. Tuttavia, il fallimento iniziale solleva dubbi sulla reale efficacia di un eventuale ritorno dei soldati.