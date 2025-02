27enne trovato morto sotto cavalcavia di Montichiari, si indaga su ipotesi incidente o malore: altri 4 feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Montichiari, un uomo di 27 anni è stato trovato morto sotto il cavalcavia della provinciale 236. Le circostanze del decesso sono ancora incerte: si indaga se si sia trattato di un incidente o di un malore. Pochi minuti dopo, un incidente automobilistico ha ferito altre 4 persone. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica degli eventi e per raccogliere ulteriori informazioni.

Scoperto corpo 27enne

Nella notte, poco prima delle 4, un passante ha notato un uomo a terra sotto il cavalcavia della provinciale 236 nei pressi di Montichiari.

Immediatamente è stato attivato l’allarme e sono intervenuti i soccorsi, compresa l’ambulanza e la polizia stradale di Brescia, che hanno provveduto a isolare l’area e a raccogliere i primi dati sulla scena.

Incidente con ipotesi di malore a Montichiari: 27enne trovato senza vita sotto al cavalcavia della provinciale 236

Il corpo del 27enne è stato ritrovato in posizione vicino alla carreggiata, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo a possibili segni di violenza o a evidenze che possano far ipotizzare una dinamica accidentale diversa da un malore.

Dinamiche poco chiare

Le prime ipotesi sono poco chiare. Le autorità stanno valutando se il decesso sia stato causato da un incidente stradale o da un malore improvviso che ha spinto il giovane ad allontanarsi dalla carreggiata.

Gli inquirenti stanno esaminando l’area, interrogando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di ricostruire la sequenza degli eventi.

Al momento non è ancora possibile escludere nessuna delle ipotesi e gli investigatori continuano a lavorare per definire le reali cause del tragico episodio.

Altri incidenti a Montichiari

Circa venti minuti dopo il ritrovamento del corpo, un incidente automobilistico ha coinvolto altre quattro persone nel Bresciano. Sono state trasportate nell’ospedale più vicino.

Pur presentando ferite che, fortunatamente, non mettono in pericolo la vita, l’episodio si aggiunge ai fatti recenti, come il ritrovamento del giovane. Anche in questo caso le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando se esista un collegamento tra i due eventi.