Meloni provoca con i sondaggi politici dopo il caso Almasri: "Nonostante attacchi gratuiti c'è sostegno"

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, la premier Giorgia Meloni ha parlato dei sondaggi secondo i quali il sostegno degli italiani nel suo partito sia ancora forte, nonostante i vari scossoni del Governo. Nel suo messaggio, la premier non ha però citato il caso Amasri, in seguito al quale è stata indagata per favoreggiamento e peculato.

Giorgia Meloni sui sondaggi

Dopo giorni di polemiche riguardanti il caso Almasri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di rispondere mostrando i dati di un sondaggio che premia Fratelli d’Italia con un aumento dello 0,5% del gradimento, il che porterebbe il suo partito al 30,1% (fonte Youtrend).

In un post pubblicato sui social, la premier ha evidenziato come il suo partito mantenga un ampio consenso nonostante le critiche ricevute: “nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido”, ha scritto la Meloni.

Fonte foto: ANSA La premier Giorgia Meloni, che nonostante le difficoltà del caso Almasri ha affermato che il gradimento per il suo partito nei sondaggi è aumentato

“Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto” ha poi aggiunto la Meloni, lanciando anche una piccola provocazione alle opposizioni e ai media, accusati di aver strumentalizzato la vicenda Almasri.

Il caso Almasri

Giorgia Meloni ha ricevuto nella giornata di martedì 25 gennaio un avviso di garanzia dalla Procura di Roma con le ipotesi di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del capo della polizia giudiziaria di Tripoli, il libico Najeem Osama Almasri; la comunicazione è arrivata anche al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a quello dell’Interno, Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Almasri, accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, era stato arrestato dalla Digos di Torino il 20 gennaio, dopo essere andato allo Juventus Stadium per assistere alla partita di serie A tra Juventus e Milan.

Il giorno seguente, Almasri è stato rimpatriato dal Governo italiano, utilizzando un volo di Stato. Una scelta che ha prima fatto nascere molte polemiche, e ha poi portato l’avvocato Luigi Li Gotti a presentare un esposto alla magistratura.

L’ipotesi di nuove elezioni

E non è forse casuale il post di Giorgia Meloni sulla presunta crescita del suo partito nei sondaggi, in un momento nel quale l’esecutivo sembra indebolito dai molti colpi ricevuti, dal caso Almasri a quello legato alla ministra Santanché.

Sebbene al momento la tenuta della maggioranza non sembri in discussione, secondo alcuni la Meloni potrebbe considerare l’idea di anticipare il voto per capitalizzare il consenso ancora elevato di Fratelli d’Italia, e la visita al Quirinale di martedì scorso ha alimentato ipotesi su colloqui informali con il Presidente della Repubblica in merito alla stabilità del Governo.