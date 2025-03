Critiche a Meghan Markle per la ricetta degli spaghetti in padella, la serie Netflix è un caso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Meghan Markle fa parlare di sé dopo essersi mostrata ai fornelli nella sua serie Netflix “With love”, con risultati disastrosi. La ricetta “incriminata”, diventata presto un meme sui social, è un piatto di spaghetti in padella, che lei chiama “noodles”, preparati in modo singolare e conditi con ingredienti discutibili, non solo secondo i gusti del pubblico italiano.

Gli spaghetti di Meghan Markle

Una stravagante preparazione di spaghetti in padella mostrata da Meghan Markle rischia di essere il gancio perfetto per portare gli utenti Netflix a guardare la sua serie, “With Love, Meghan”, appena lanciata sulla piattaforma dopo un rinvio per rispetto ai roghi che hanno colpito la California.

In attesa di conoscere i numeri delle visualizzazioni, la critica sembra stroncare quasi all’unanimità il progetto, con diversi gradi di “orrore”, da quella americana a quella britannica, passando per quella italiana che non sarà certo entusiasta di quanto messo in mostra dalla Duchessa in cucina.

La ricetta preferita di Harry e i bambini

In un episodio della serie, Meghan illustra infatti con orgoglio quella che sembra essere un “cavallo di battaglia” delle abilità culinarie, un piatto apprezzatissimo in famiglia da Harry e dai bambini.

Gli spaghetti (che Markle chiama “noodles”) vengono disposti in padella con feta e pomodorini. Poi è il turno dell’acqua calda, versata direttamente da un bollitore, seguita dall’aggiunta di broccoli e bietola.

Un piatto che a quanto pare è richiestissimo, al punto di spingere Meghan a esagerare con le dosi, in modo che Archie e Lilibet possano averne anche il giorno seguente, per il pranzo da portare a scuola.

La bocciatura della critica

“With Love, Meghan” è una docuserie di 8 episodi da 30 minuti, pensata per rilanciare l’immagine della Duchessa a fronte di un accordo che, secondo indiscrezioni, si aggira intorno ai 100 milioni di dollari.

La vita in California dopo la separazione dalla Royal Family è fatta di cene e amicizie lontane dai riflettori, ma nella serie Meghan prova a dispensare consigli su casa e cucina, come attraverso la controversa ricetta.

Spaghetti a parte, la serie “With Love, Meghan” sta ricevendo critiche impietose da pubblico e stampa. Secondo The Telegraph, il format è privo di sostanza: uno show basato su ospiti che elogiano Meghan in un’atmosfera artificiale per otto episodi.

Il Times critica invece l’allegria forzata e la rappresentazione irrealistica del lusso come accessibile a tutti. C’è poi Variety che paragona Meghan a Martha Stewart, evidenziando il divario tra la sua patinata messinscena e l’autentica capacità della celebre chef.