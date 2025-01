Sospeso trattenimento dei migranti in Albania, Schlein attacca Meloni: "Fallimento clamoroso, soldi buttati"

I 43 migranti trasferiti in Albania nei giorni scorsi sulla nave Cassiopea devono rientrare in Italia. Torneranno a Bari. A deciderlo i giudici della Corte d’Appello di Roma che non hanno convalidato il fermo andando contro la procedura varata dal governo. La leader del Pd Elly Schlein ha commentato la vicenda, parlando di “clamoroso fallimento” in riferimento alla strategia del governo Meloni sull’immigrazione.

I migranti trasferiti in Albania devono rientrare in Italia

La scelta di non dare l’ok al fermo è stata presa nella serata di venerdì 31 gennaio dai giudici della Corte d’Appello di Roma ai quali con un decreto del governo era stata trasferita la competenza a pronunciarsi.

I magistrati, che hanno analizzato l’incartamento di ogni migrante, hanno espresso parere negativo nei confronti del rimpatrio come prevede invece la procedura varata dal governo.

Fonte foto: ANSA La premier Giorgia Meloni

Nel frattempo si attende la decisione della Corte europea che dovrà esprimersi in modo definitivo sul tema dei paesi sicuri. La faccenda sarà discussa il 25 febbraio prossimo.

Per il momento si segue ciò che è stato indicato nell’ultimo pronunciamento della Cassazione che ha dichiarato che spetta alla politica cosa fare in materia di immigrazione, riservando però ai togati la possibilità di esprimersi caso per caso.

Quella del 31 gennaio è la terza sentenza che va contro le norme volute dal governo Meloni sulla questione delle espulsioni rapide.

La reazione del governo: “Stupore”

“C’è grande stupore, perché a nostro avviso non c’è la necessità di aspettare il pronunciamento della Corte di giustizia europea”, riferiscono fonti di governo nel commentare la mancata convalida.

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni

“La legge era ed è chiara e per questa ostinazione nello spreco di risorse pubbliche si configura il rischio del danno erariale”. Così la segretaria Pd Elly Schlein commentando la vicenda all’Ansa.

“I diritti non possono essere modificati con stratagemmi come quello di spostare i giudizi dai tribunali per l’immigrazione alle Corti d’Appello” ha continuato la leader dem, aggiungendo che ci sono in Albania “esponenti delle forze dell’ordine costretti a badare a una prigione vuota mentre manca organico in tutto il Paese”.

E ancora: “Giorgia Meloni si rassegni, i centri in Albania non funzionano e non funzioneranno, sono un clamoroso fallimento. Aumentano a dismisura le risorse pubbliche sprecate a causa dell’ostinata volontà del governo di non rispettare le leggi e le sentenze europee”.

“Chiederemo di avere il resoconto di tutti i costi sostenuti dallo Stato in questa missione. Secondo le nostre stime, siamo ormai a oltre un miliardo di euro che poteva essere investito per assumere infermieri e medici nei reparti svuotati della sanità pubblica”, ha concluso Schlein.